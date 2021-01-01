Автобусные перевозчики и Elron сокращают графики движения

Дата публикации: Вчера, 10:26 Просмотрено: 417

За последние две недели число пассажиров междугородних автобусов сократилось на 65%. Перевозчики начинают сокращать графики движения междугородних автобусов. Ряд рейсов отменяет и железнодорожный перевозчик Elron.



Иллюстративное фото: elron.ee. Иллюстративное фото: elron.ee.

За неделю в Транспортный департамент поступило 26 заявлений от перевозчиков, желающих отменить, либо сократить число междугородних отправлений. Ранее одни из самых востребованных маршрутов теперь стали нерентабельны. Поэтому в ближайшее время многие рейсы будут отменены, передает "Актуальная камера".

"Скажем так, число отправлений меняется еженедельно. Мы делаем изменения в соответствии с поступающими от перевозчиков заявлениями. Безусловно, пассажирам следует убедиться, действует ли сейчас линия, которой он пользовался летом. Если говорить о направлениях, то сократятся, в основном, самые частые линии. То есть Тарту, Пярну, Нарва, некоторые отправления из Вильянди. Но самые большие изменения будут по направлению Таллинн - Тарту", - рассказала заведующая отделом общественного транспорта Транспортного департамента Кирке Уильямсон.

В случае острой необходимости добраться в другой город Кирке Уильямсон советует взвесить и вариант поездки на поезде. Хотя в расписании поездов пока серьёзных изменений не произошло, с понедельника, 15 марта, некоторые рейсы всё же пришлось отменить.

"Сегодня мы сократили некоторые рейсы, с наименьшим числом пассажиров. Мы говорим про один поезд в направлении Таллинн-Тарту, и один - в направлении Таллинн-Нарва. Они будут ходить по пятницам и субботам, поскольку в эти дни больше всего пассажиров", - пояснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

По словам Ронни Конго, если в ближайшее время государство не сможет оказать финансовую поддержку, то постепенно рейсы поездов Elron будут отменяться. В Транспортном департаменте также добавили, что к настоящему моменту часть малых автобусных предприятий приостановили свою деятельность.

ERR