В Ида-Вирумаа началась вакцинация работников энергетического сектора

Дата публикации: Вчера, 10:08 Просмотрено: 359

На северо-востоке Эстонии началась вакцинация от коронавируса работников государственной энергетической компании Eesti Energia. Провести иммунизацию работников первой линии также просит частная компания Viru Keemia Grupp (VKG).



Фото: Rauno Volmar. Фото: Rauno Volmar.

Поставщиками жизненно важных услуг, имеющими право на приоритетную вакцинацию, признаны более 600 работников Eesti Energia, а VKG на первом этапе может рассчитывать на иммунизацию 145 человек, сообщил портал новостей вещания.

В Enefit Power, которая является дочерней фирмой госкомпании, работает около 1500 человек, 600 из которых признали людьми, от которых прямо зависит работа крупной энергетической компании.

"Треть - производство электроэнергии, треть - производство сланцевого масла и треть - действия по погрузке различных видов топлива в нашем основном энергетическом подразделении. Именно от них зависит бесперебойность нашей работы в коммерческом смысле, плюс надежность электроснабжения, где мы поддерживаем 1000 мегаватт управляемой мощности согласно ожиданиям собственников", - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

Вакцинация началась в воскресенье на Эстонской электростанции и в дальнейшем будет проводиться через день.

"Мы сами надеемся, что сможем за три-четыре раза вакцинировать критическую часть этих людей. Сейчас мы можем вакцинировать примерно 20 человек в час", - добавил Вайнола, отметив, что вакцинация работников первой линии проводится непосредственно на предприятии.

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В VKG надежда получить вакцину есть в первую очередь у занятых в тепло- и электроснабжении городов Ида-Вирумаа.

"У нас 145 человек, по которым мы на прошлой недели представили государству соответствующие списки. Теперь ждем вакцинации, которая, по информации на данный момент, должна начаться в течение трех недель. Но окончательного подтверждения пока нет", - сообщил технический директор компании Берт Лыуке.

В общей сложности в VKG работает 1600 человек. Работники маслозаводов компании пока не попали в число людей, признанных поставщиками жизненно важных услуг, хотя в Viru Keemia Grupp считают, что круг вакцинируемых следует расширить.

"У нас интегрированный производственный процесс, в котором из шахт поступает порода, из нее мы производим масло, а в качестве побочного продукта - газ, из которого вырабатываем тепловую и электроэнергию. В этом отношении мы заинтересованы в том, чтобы расширить круг вакцинируемых", - пояснил Лыуке.

Он подтвердил, что все включенные в список 145 работников VKG согласны на вакцинацию. Вайнола отметили, что в Enefit Power из 600 работников первой линии согласие на вакцинацию первоначально дали всего половина, но после выступления врача Аркадия Попова число готовых вакцинироваться заметно увеличилось.

BNS