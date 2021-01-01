В Европе начался новый виток коронавируса

Дата публикации: Вчера, 14:17 Просмотрено: 166

Эпидемиологическая ситуация в Европе ухудшается, многие государства готовятся в третьей волне коронавируса и вводят новые ограничения. Положение дел в Эстонии все еще остается серьезным.



Иллюстративное фото. Автор: Sputnik / Илья Питалев

Британское издание The Guardian в воскресенье, 14 марта, сообщило о начале третьей волны коронавируса в Европе, что заставляет многие государства вновь ужесточать ограничения.

С понедельника, 15 марта, Италия вводит жесткие меры: закрываются школы, магазины и рестораны. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба премьер-министра Италии в официальном аккаунте в Twitter.

Вслед за Италией ужесточает ограничительные меры и Франция, где наблюдается рост случаев СOVID-19, который поднял страну на шестое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, России и Великобритании. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран накануне назвал ужесточение ограничений вероятным, подчеркнув, что комендантский час, действующий с шести вечера, оказался недостаточной мерой.

В Эстонии, где с 11 марта действует локдаун, также отмечается ухудшение ситуации. Ранее главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Паэп Тальвинг сообщил, что количество пациентов с коронавирусом достигло рекордных для данной больницы значений – 133 человека, что ставит под угрозу экстренное лечение, не связанное с COVID-19.

"Сегодня в PERH находятся 133 пациента с коронавирусом. Из них 25 – в отделении интенсивной терапии, среди которых 22 – на искусственной вентиляции легких. И эти цифры отражают критическую ситуацию во всех больницах, – заявил Тальвинг.

Главврач больницы подчеркнул, что плановое лечение в связи с ухудшающейся ситуацией было вынужденно ограничено, кроме того, под вопросом находится и экстренная "некоронавирусная" помощь.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день во Франции, которая по числу случаев коронавируса располагается на шестом месте в мире, болеют почли 4 млн человек, 4127 в серьезном или же критическом состоянии. За ней следуют Италия, Испания и Германия.

По состоянию на утро понедельника, 15 марта, в Эстонии за сутки выявили 1281 случай COVID-19. 711 человек с таким диагнозом находятся в больницах, 69 из них – в отделении интенсивной терапии, а 45 – на искусственной вентиляции легких. Девять больных скончались.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 138 543 человек, из которых у 52 664 вакцинация завершена, то есть люди получили обе дозы вакцины. За сутки жителям республики было введено 5295 доз вакцины, из которых 5280 были первой дозой.

Всего с начала пандемии было выявлено 86 086 случаев заболевания, 728 человек умерли.

BaltNews