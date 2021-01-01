В парламентской комиссии обсудят позволяющие штрафовать лиц без масок поправки

Дата публикации: Вчера, 12:28 Просмотрено: 299

В понедельник социальная комиссия Рийгикогу обсудит поправки к закону, которые позволят назначать штрафы за нарушение требования о ношении маски или ограничения передвижения.



Иллюстративное фото. Автор: Ken Mürk/ERR

Согласно законопроекту, за нарушение правил частное лицо может быть оштрафовано на сумму до 200 штрафных единиц или 800 евро, а юридическое лицо - до 32 тысяч евро, сообщают радионовости ERR.

Планируются и другие поправки. Например, о продлении до конца года выплат по больничному листу со второго дня болезни. Такое положение уже действует сегодня, когда работодатель компенсирует больничный со второго по пятый день, а далее это делает Больничная касса.

Первоначально положение должно было действовать временно, до конца апреля.

ERR