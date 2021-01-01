Omniva готовятся к увеличению нагрузки

Дата публикации: Вчера, 10:50 Просмотрено: 389

На фоне введенных в Эстонии новых ограничений, вызванных распространением коронавируса, в стране вновь появились признаки роста интернет-торговли. Госкомпания Omniva предупреждает, что время доставки посылок может увеличиться.



Посылочный автомат Omniva. Автор: ERR

"Опустошение и заполнение ячеек автоматов происходит несколько раз в день, также мы сделали логистические изменения в своей работе. При необходимости мы сможем добавить к посылочным автоматам и почтовые автобусы, в добавок мы увеличили и штат сотрудников", - рассказала радионовостям ERR член правления Omniva Кристи Унт.

По ее словам, уже сейчас наблюдается существенный рост количества почтовых отправлений, но пока что всё действует по графику, а большая часть посылок доставляется на место уже на следующий день. Однако Кристи Унт предупредила, что из-за новых обстоятельств ситуация может измениться.

"Прошлой весной у нас не было посылок из третьих стран. Например, из Китая. Сейчас это не так, посылки приходят, авиасообщение не приостановлено, плюс возросло количество пересылок внутри страны. И учитывая выше сказанное время доставки в дальнейшем может затянуться", - отметила Унт.

Заметные изменения произошли и в работе продуктовых магазинов, товары которых можно заказать в интернете. Сейчас время ожидания составляет примерно два с половиной дня, годом ранее очереди измерялись неделями.

"Если в прошлом году у нас был один центр, где происходила комплектация продуктов, то сейчас наши заказы могут быть укомплектованы в 12 центрах по всей Эстонии", - объяснил руководитель интернет-магазина e-Selver Эрки Кохо.

По словам Эрки Кохо, по сравнению с прошлым годом, объемы заказов увеличились в 4 раза и скорее всего спрос в ближайшие недели будет расти.

"В стране сейчас больше заболевших, чем годом ранее, поэтому востребованность наших услуг у людей может быть больше. Это опять может стать своеобразным вызовом для предприятий, которые занимаются торговлей через интернет-магазины", - сказал Кохо.

ERR