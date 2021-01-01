Полиция: Маски носит около 95 процентов людей

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По оценке полиции, маски носит около 95 процентов людей, а тех, кто отказывается от масок, очень немного.



Иллюстративное фото. Автора Anna Shvets : Pexels

По состоянию на четверг, процент носящих маски составил 96, сообщил в пятницу журналистам оперативный руководитель департамента полиции и погранохраны Валло Коппель, по словам которого без масок было 70-80 процентов людей.

Как сказал Коппель, от маски отказываются как правило по небрежности или по легкомысленности. В пример он привел тех, кто зачастую не надевает маску, входя в небольшой магазин или на автозаправку. «В большинстве случаев причина отсутствия маски - нежелание соблюдать обязательные правила», - сказал он.

По словам Коппеля, людей, отказывающихся носить маску, очень мало: за весь март от предложенной полицией маски отказались только 116 человек. В четверг от предложенной маски отказались всего два человека.

BNS