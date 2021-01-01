Люди могут оставаться переносчиками вируса после первой дозы вакцины

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Один из важнейших вопросов при разработке вакцин от коронавируса заключается в том, в какой степени инфекционно опасны вакцинированные люди? Дать исчерпывающий ответ ученые пока не могут из-за недостатка данных: массовая вакцинация еще идет, а ограничения продолжают действовать. Однако некоторые выводы можно сделать на основании проведенных исследований.



Комплект для экспресс-тестирования на коронавирус. Автор: Urmet Kook/ERR





Доцент кафедры вирусологии Технологического института Тартуского университета Маргус Варьяк пояснил, что после первой инъекции вероятность развития серьезного заболевания снижается в несколько раз, а после второй инъекции она практически отсутствует. По его словам, первая защита вырабатывается через пару недель после первой прививки, а окончательно иммунитет формируется через неделю или две после второй инъекции.

Инфекционная опасность существенно ниже после второй инъекции

Варьяк подчеркнул, что после первой дозы следует соблюдать осторожность, так как по-прежнему велика вероятность передачи вируса другим людям. После второй инъекции такая опасность существенно ниже. "Исследования, проведенные в Великобритании и Израиле, обнадеживают. Вероятность того, что вакцинированный человек является носителем вируса, снижается как минимум на 80%, если не больше. Таким образом, вакцинированный человек значительно менее опасен", – пояснил ученый.

Варьяк отметил, что, к примеру, в Великобритании первую прививку делают как можно большему числу людей с целью избежать тяжелых случаев болезни. Однако это не дает уверенности, что вакцинированные люди не являются переносчиком вируса. Это значит, что после первой инъекции следует избегать контактов с пожилыми и входящими в группу риска людьми.

Разрабатываемая вакцина в виде назального спрея не позволяет вирусу проникать в организм

Используемые в настоящее время вакцины помогают организму быстрее справляться с вирусом, но не предотвращают проникновение вируса в клетки. "Вакцины ускоряют иммунный ответ", – напомнил Варьяк, добавив, что приобретенный при помощи вакцины иммунитет препятствует быстрому распространению вируса в организме и человек может даже не понять, что столкнулся с патогеном.

В ближайшие два года есть надежда, что в продажу поступят вакцины в виде назального спрея, испытанием которых сейчас занимаются, например, в Финляндии. Варьяк пояснил, что в отличие от инъекций такой спрей препятствует проникновению вируса в клетки уже в дыхательных путях: "Под воздействием такой вакцины специфические антитела вырабатывались бы уже в слизистой человека, препятствуя проникновению вируса в клетки на ранней стадии".

Такая вакцина снизила бы риск передачи вируса. Если вирус не может активно размножаться в организме, то существенно снижается количество частиц, которые могут переноситься от человека к человеку. Назальный спрей также стал бы более простым и быстрым способ предотвращения заражения.

Вакцинация как ремень безопасности, помогающий избежать тяжелых последствий

Основываясь на поведении других коронавирусов, в настоящее время предполагается, что сильный иммунитет благодаря вакцинации сохраняется около шести месяцев. По словам Варьяка, это не значит, что затем иммунная память пропадает совсем, просто время реакции организма может увеличиться. Ученый не исключает, что людям из группы риска осенью или зимой придется пройти третий этап вакцинации.

Он убежден, что без вакцинации от коронавируса умер бы 1% населения. Кроме того, люди бы страдали от последствий заболевания, например, трудностей с дыханием, сердечной недостаточности, усталости и реже от повреждений нервной системы.

"Люди зачастую не знают, какие другие проблемы со здоровьем могут проявиться у них после заражения. Вакцина – словно ремень безопасности, который в случае несчастья помогает предотвратить тяжелые последствия", – сказал ученый.

По его мнению, худшее скоро будет позади: "Конец кризиса уже виден. Второй такой зимы с коронавирусом не будет. Конечно, конец наступит только в случае вакцинации. В Израиле уже вакцинирована большая часть людей из групп риска, и жизнь общества потихоньку восстанавливается, например, вакцинированным людям можно посещать кафе и рестораны".

ERR