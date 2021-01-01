В Ида-Вирумаа самый низкий уровень вакцинации в домах попечения

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В среднем в Эстонии вакцинированы две трети работников и клиентов домов попечения. Самый низкий уровень – в Ида-Вирумаа.



Дом попечения Имасту. Автор: Rene Kundla / ERR





Согласно еженедельному отчету Больничной кассы, по состоянию на 8 марта по меньшей мере первый этап вакцинации провели в 192 из 195 домов попечения. В трех учреждениях вакцинацию не проводили из-за продолжающейся в них вспышки коронавируса.

В последние дни постоянно появляются новые сообщения о вспышках в домах призрения и росте числа заражений среди пожилых людей. Заражены больше половины всех жильцов и по сути все работники. Причина в том, что работники и большинство клиентов отказались от вакцинации.

Выяснилось, что в домах попечения в Халлисте и в Кивиыли вакцинироваться не захотел никто из работников. Вакцинироваться своим клиентам они также не посоветовали. Теперь большинство из них заразились. Некоторые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

То есть формально вакцинация в домах попечения проведена, но точных данных о числе вакцинированных нет. Факт вакцинации в доме призрения не означает автоматически, что большинство клиентов теперь защищены от болезни. Если от вакцины отказывается персонал, то с большой долей вероятности так же решают поступить и клиенты.

Из статистики Больничной кассы выясняется, что ниже всего процент вакцинированных – в домах попечения Ида-Вирумаа. В них же самый высокий уровень распространения вируса. Минимум одну дозу вакцины в них получили 40% клиентов и 48% работников.

За Ида-Вирумаа следует Харьюмаа – второй уезд с широким распространением вируса. Здесь минимум одну дозу вакцины получили 51% клиентов домов попечения и 58% работников.

В Тартумаа первый этап вакцинации прошел 61% клиентов, в Ярвамаа – 65%, в Пыльвамаа – 66%, в Вильяндимаа – 67%. В остальных уездах этот показатель составляет не менее 70%. Выше всего он в Вырумаа и на Хийумаа – 79 и 78% соответственно.

Если говорить о работниках домов попечения, то на Сааремаа первый этап вакцинации прошел 51%, в Вырумаа – 55%, в Пыльвамаа – 63%, в Пярнумаа – 65%. В остальных уездах – не менее 70%. Выше всего показатель в Йыгевамаа и на Хийумаа – 92 и 117%. В Больничной кассе пояснили, что на Хийумаа на вакцинацию сначала записались медработники, но затем выяснилось, что такое право есть у других сотрудников. В итоге вакцинироваться решили повара, уборщики и другие работники.

Средний показатель вакцинации одной дозой среди клиентов домов попечения составляет 63%, среди работников – 64%.

ERR