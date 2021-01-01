Ланно: чрезвычайное положение никак не помогло бы выходу из кризиса

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По мнению гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, объявление чрезвычайного положения не поможет решению коронавирусного кризиса.



Юллар Ланно в передаче Esimene stuudio. Автор: ERR

"Ничего существенного чрезвычайное положение не даст. Есть лишь некоторые отдельные аспекты, но уровень заражения можно снизить только в том случае, если общество будет вести себя иначе, люди будут соблюдать дистанцию и не будут заражать других", - сказал Ланно в четверг в передаче "Esimene stuudio" на телеканале ETV.

По его словам, правовое пространство уже было дополнено решениями, которые применялись весной во время чрезвычайного положения. Он считает, что введенных на этой неделе ограничений будет вполне достаточно.

"Сейчас кажется, что последний пакет мер поможет нам выйти на плато, а затем показатели наконец начнут снижаться", – продолжил Ланно, признав, что смягчение ограничений во время смены правительства повысило желание общества вернуться к привычной жизни.

"Это была реакция общества на то, что плато уже видно. Люди немного расслабились от понимания, что после выхода на плато станет легче, и начали позволять себе то, чего позволять еще было нельзя", – объяснил гендиректор Департамента здоровья.

Среди политиков и даже членов правительства возможное объявление чрезвычайного положения вызвало споры. По оценке премьер-министра Каи Каллас, это не нужно, так как средства для управления кризисом есть и без объявления ЧП. Однако ее партнер по коалиции Юри Ратас убежден, что чрезвычайное положение стало бы сильным сигналом для общества. На необходимость объявления чрезвычайного положения указал и его однопартиец, мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ERR