Эстония не рекомендует AstraZeneca в отношении людей с риском тромбоза

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не стало менять оценку безопасности вакцины AstraZeneca, несмотря на решение Дании временно остановить применение этой вакцины. В Эстонии врачам все же пока советуют не колоть вакцину AstraZeneca тем пациентам, у которых есть риск образования тромбов.



Вакцина AstraZeneca. Автор: AstraZeneca

По состоянию на 9 марта в EMA поступили сообщения о 22 случаях тромбоза после вакцинации в странах Евросоюза. При этом уже было использована три миллиона доз вакцины AstraZeneca.

EMA попросило все страны ЕС сообщить о возникших случаях тромбоза после применения вакцины AstraZeneca, если те еще не были занесены в базу данных.

"Пока еще слишком мало информации. Но EMA уже начало оценивать связь вакцинации с тромбозом, после того, как приостановили использование одной партии в Австрии. Сегодня решили, что нужно ускориться с вынесением оценки. Но на данный момент оценка безопасности вакцины AstraZeneca не поменялась", - сказала представляющая Эстонию в EMA руководитель по надзору за безопасностью Лекарственного департамента Майа Уускюла.

По словам Уускюла, у многих лекарств есть связь с возникновением тромбов, но ни у одной вакцины пока ее не было выявлено. И все же Лекарственный департамент рекомендует не применять в отношении людей с риском тромбоза вакцину AstraZeneca, пока EMA не вынесло окончательную оценку.

ERR