Поиск пропавших животных в Эстонии может стать намного эффективнее

Дата публикации: Сегодня, 17:07 Просмотрено: 45

Сейчас собака может быть зарегистрирована в тетради у тёти Маали, и если эта собака убежит, то вернуть её домой будет очень сложно. Если новый законопроект будет принят, то, когда животное убежит или потеряется, вероятность его возвращения домой в разы увеличится.



Приют для животных. Фото Сергея Фадеичева/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП.





Законопроект о создании единого регистра домашних животных прошёл на этой неделе первое чтение в Рийгикогу. Цель такого регистра — упорядочить данные, упростить поиск пропавших домашних животных и сэкономить деньги налогоплательщиков, которые сейчас тратятся на множество различных регистров. Против законопроекта проголосовала фракция Эстонской консервативной народной партии (EKRE), остальные депутаты поддержали инициативу.

По словам одного из инициаторов законопроекта, вице-председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, сегодня каждое самоуправление самостоятельно по закону обязано вести учёт домашних животных.

«Результат этого — около сотни различных регистров. Некоторые побольше, некоторые поменьше, некоторые специфические — например, только с данными о собаках, где-то это просто бумажная тетрадь, где-то — таблицы в Excel. Ясно, что такая организация хранения данных имеет мало практической пользы», — пояснил Коробейник.

«Например, если собака убежит, то она не обязательно будет бегать только в пределах своего самоуправления. А с помощью общегосударственного регистра найти пропавшее животное было бы намного проще и быстрее», — добавил он.

С просьбой о создании общегосударственного регистра домашних животных выступал и институт канцлера права. В течение 15 лет разные канцлеры права обращались с этой инициативой к правительству, но результата эти обращения не принесли.

Работа над законопроектом началась в прошлом году, к обсуждению были привлечены различные организации по защите животных, учтены их предложения.

Что будет происходить с законопроектом дальше

До 25 марта у депутатов есть возможность предоставить поправки

После 25 марта комиссия рассмотрит поступившие поправки, предложения, комментарии — и в какой-то момент законопроект отправят на следующее чтение.

Для внесения поправок законопроект должен пройти три чтения в Рийгикогу.

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