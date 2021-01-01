Перевозчики сократят графики движения междугородних автобусов

Дата публикации: Сегодня, 16:19 Просмотрено: 131

Действующие в Эстонии автобусные предприятия на фоне введенных правительством ограничений намерены сократить число междугородних отправлений.



Зачастую автобусы выходят в рейс почти без пассажиров. Автор: Прийт Мюрк/ERR

По словам заведующей отделом общественного транспорта Транспортного департамента Кирке Уильямсон, к ней уже поступило 4 заявления от предприятий, желающих сократить число отправлений, сообщили в четверг радионовости ERR.

В том числе меньше рейсов будет на линиях из Таллинна в Нарву и Тарту.

Исполнительный директор Lux Express Ингмар Роос сказал, что спад пассажиропотока стал ощущаться после завершения школьных каникул.

"Нынешняя ситуация действительно вынуждает нас пересмотреть объемы перевозок. Мы планируем уже со следующей неделе сократить число отправлений. Первоначально их станет меньше примерно на 25%", - отметил Роос.

BNS