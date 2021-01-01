Кальюлайд обсудила с британским министром сотрудничество по обороне

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Президент Керсти Кальюлайд обсудила с министром иностранных дел Соединенного Королевства Домиником Раабом вопросы сотрудничества в области обороны, изменение климата и зеленый поворот, а также сотрудничество в Совете Безопасности ООН.



Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Автор: SCANPIX/REUTERS/John Sibley

Поскольку Соединенное Королевство готовится к проведению в Глазго в предстоящем ноябре 26-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата, на встрече президента и британского министра подробно обсуждались пути достижения климатических целей, сообщила в четверг BNS пресс-служба канцелярии президента. По словам Кальюлайд, Эстония привержена целям Парижского соглашения и намерена к 2030 году сократить выбросы CO2 на 70 процентов, а нынешнее правительство Эстонии поставило цель отказаться от использования горючего сланца в энергетике непозднее 2040 года.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в НАТО, киберзащиты и европейской безопасности. Кальюлайди поблагодарила Великобританию за сотрудничество в сфере обороны и вклад в безопасность Эстонии и стран Балтии. Кальюлайд также ознакомила собеседника с инициативой по архитектура доверия к данным здравоохранения, ведущуюся Эстонией в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.

BNS