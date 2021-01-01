Государство хочет перенести подачу заявлений о браках в интернет

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Сейчас за некоторыми исключениями при подаче заявлений о браке или разводе требуется присутствие обеих сторон. В дальнейшем подачу заявлений планируют перенести в интернет.



ЗАГС в Таллинне. Иллюстративное фото. Автор: Прийт Мюрк/ERR

Разработанный в Министерстве внутренних дел план предусматривает, что брак и развод станут комплексной "событийной услугой", но для этого потребуется создать возможности подавать соответствующие заявления в электронном виде. Для этого в свою очередь нужно изменить законы, так как сейчас для подачи заявления о браке или разводе необходимо присутствие обеих сторон. Исключение – подача заявления через нотариуса.

Планируется создать электронную среду, где после подачи заявления о браке можно будет выбрать дату и место, а также лицо, которое зарегистрирует брак (работник загса, нотариус или священнослужитель). В этой же среде можно будет подавать заявление о смене фамилии.

Возможность подавать заявления на месте также сохранится.

Соответствующий законопроект был направлен на согласование в другие министерства. Министерство экономики организовало тендер на проведение детального анализа законопроекта. Результаты будут готовы весной.

ERR