Обращение к жителям Ида-Вирумаа: ситуация очень серьезная

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За последний месяц в Ида-Вирумаа удвоилось количество зараженных коронавирусом. Руководители стратегически важных учреждений региона призвали жителей помочь уезду выйти из сегодняшней критической ситуации.



Нарвская больница. Автор: Сергей Степанов/ERR

"Дорогие жители Ида-Вирумаа, сберегите себя и тех, кто вас окружает! Ситуация очень серьезная, и только общими усилиями мы сможем остановить распространение вируса", - с такими словами обратились руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, руководитель Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер, член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов, префект Идаской префектуры Тарво Крууп, руководитель Союза местных самоуправлений Ида-Вируского уезда Эве Эаст и руководитель Идаского спасательного центра Айлар Холцманн.

По словам Баклера, из-за стремительного роста заболевших Ида-Вируская центральная больница находится в сложном положении уже с ноября.

"Тем, кто думают, что смогут перенести заболевания легко, нужно учитывать, что болезнь развивается у всех непредсказуемо, и что легко переносящий эту болезнь человек может запросто заразить других людей, для которых болезнь будет протекать очень тяжело", - сказал Баклер.

Руководитель больницы также призвал вакцинироваться всех, у кого появится для этого возможность, поскольку вакцинирование является самым эффективным способом борьбы с пандемией.

Евграфов отметил, что ситуация в Нарвской больнице очень серьезная. "В больнице на данный момент ощущается острая нехватка персонала, и это при том, что нам помогают студенты-медики. Наши сотрудники перегружены и истощены как физически, так и морально. Мы вынуждены ограничить плановые приемы, чтобы обеспечить лечение попавших в больницу инфицированных пациентов", - сказал Евграфов.

По словам Евграфова, в больнице нередки случаи, когда на лечение в Covid-отделение попадали пациенты, которым семейные врачи предлагали пройти вакцинацию, но они по каким-то причинам отказались. "Поэтому прошу, чтобы все наши люди использовали возможность вакцинации, когда до них дойдет очередь", - подчеркнул Евграфов.

По словам Муузикус, количество больных коронавирусом в Ида-Вирумаа почти удвоилось. "8 февраля в Ида-Вирумаа было 1038 больных. По состоянию на 8 марта число заболевших выросло до 2011 человек. Все устали от ограничений, но нам нужно приложить усилия, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже снизилась, а загруженность больниц приближается к критическому уровню", - сказала Муузикус.

Эаст обращается к предпринимателям с просьбой соблюдать ограничения на рабочих местах, чтобы избежать возникновений очагов заражения. "Создание безопасных условий на рабочем месте является ответственностью и обязанностью каждого предпринимателя, которое обеспечит более быстрое возвращение к нормальной жизни", - отметила Эаст.

ERR