Скорая помощь получила право выезжать на вызов в сокращенном составе

Дата публикации: Вчера, 10:27 Просмотрено: 390

Политики заговорили о переходе скорой помощи в режим третьего уровня опасности. Чтобы лучше справляться с работой, скорой помощи необходимо оптимизировать свои ресурсы. Если еще в понедельник в машине скорой было три человека, то со вторника разрешено ездить вдвоем.



Скорая помощь. Иллюстративное фото. Автор: Сийм Лыви/ERR

Сейчас скорая помощь работает в режиме второго уровня опасности. Это означает, что экипажи оказывают экстренную помощь не только в том районе, за которыми они закреплены и доставляют коронапациентов в готовые их принять больницы. В понедельник на заседании социальной комиссии в Рийгикогу прозвучала мысль о введении третьего уровня опасности.

"Если в стране ухудшается положение, то уровень повышается до третьего, и это значит, что пациенты не смогут получать помощь вовремя, и мы сконцентрируемся только на жизненно опасных ситуациях. Остальные пациенты получают помощь в оперативном порядке или когда освобождаются ресурсы", - пояснил глава Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.

По словам Адласа, число вызовов в Таллинне растет с каждым днем. "Например, позавчера было 70 пациентов с COVID, вчера уже больше сотни", - подчеркнул Адлас.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле надеется, что переходить на третий уровень опасности не придется. На данный момент необходимо максимально освободить всех работников скорой помощи с медобразованием от работы в транспортных бригадах, которые просто перевозят пациентов из одной больницы в другую.

"Прежде всего должны быть переформированы транспортные бригады. В таком экипаже не будет специалиста с образованием медсестры. Там будет парамедик или техник скорой помощи. Таким образом, мы освободим тот ресурс, который нужен при реагировании на действительно экстренные ситуации. Такое решение уже принято", - отметил Суле.

По словам Адласа, во время эпидемии у скорой очень много вызовов, поэтому можно использовать и студентов-медиков с младших курсов или парамедиков Сил обороны. Таллиннская скорая помощь уже провела переговоры с Силами обороны, но пока еще хватает своего персонала.

"Большинство студентов, кто хоть как-то заинтересован, уже работает. А парамедики Сил обороны действительно могли бы прийти на помощь. Есть и в полиции люди с образованием парамедика. Мы готовы их взять, если ситуация станет очень критической", - подчеркнула руководитель скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы Лилиан Ляэтс.

Суле утверждает, что на данный момент из-за мер предосторожности цикл работы бригады скорой помощи значительно увеличился.

"Мы должны учитывать, что если транспортируется инфекционный больной, то время цикла значительно увеличивается. Необходимо тщательно дезинфицировать машину после перевозки, все работники снимают защитную одежду, переодеваются, чтобы обеспечить собственную безопасность", - сказал он.

Несмотря на все изменения, поставщики услуги скорой помощи должны обеспечивать качественную работу, заверил Суле.

ERR

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