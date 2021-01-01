Полиция проверит соблюдение ограничений в спортивных залах

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На этой неделе полиция продолжит проверки соблюдения установленных из-за коронавируса ограничений. Помимо торговых центров, продуктовых магазинов и общественного транспорта, полиция также будет уделять больше внимания спортивным залам.



ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik





По словам заместителя руководителя кризисного штаба департамента полиции и погранохраны Арго Тали, результаты проверок за прошедшие недели показывают, что люди, в основном, соблюдают ограничения и понимают их необходимость. «Лишь небольшая часть людей не знает об установленных ограничениях или отказывается их соблюдать. Можно похвалить и работодателей, которые обеспечивают своим работникам и посетителям безопасную среду в магазинах и на предприятиях», – сказал Тали.

«Больше, чем прежде, мы будем уделять внимание спортивным залам, где люди должны быть рассредоточены и соблюдать дистанцию. С четверга будут установлены новые ограничения для спортивных залов, вслед за чем мы проведем выборочные проверки, чтобы убедиться, что новые правила соблюдаются», – сказал Тали.

Проверки продолжатся также в продуктовых магазинах, на заправках, в общественном транспорте и на небольших предприятиях. «Нами замечено, что, в отличие от торговых центров, люди меньше носят маски именно в маленьких магазинах и на заправках. Не в каждом магазине есть охранник, который может напомнить о необходимости носить маску. В то же время, человек может подумать, что он заглянет лишь ненадолго и ничего не случится, однако сейчас опасность заражения очень высока и можно заразиться где угодно. В ходе проверок мы также будем обращать внимание на наличие дезинфицирующих средств», – объяснил Тали.

BNS