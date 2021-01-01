Учителя могут получить психологическую помощь по телефону на русском языке

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Со вторника работники сферы образования могут получить психологическую помощь от специалистов с дипломами школьных психологов и на русском языке. Помощь на русском языке можно получить по вторникам с 12 до 20 часов по телефону 7350760.



Иллюстративное фото. Автор Andrea Piacquadio: Pexels

«Уже сейчас можно сказать, что запущенная неделю назад горячая линия себя полностью оправдала. При этом мы наблюдаем и большую потребность и в консультациях на русском языке. Разумеется, о проблемах лучше всего получается говорить на родном языке, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна. – Приглашаю работников сферы образования воспользоваться этой возможностью – помощь, предлагаемая специалистами горячей линии, поможет сохранить психологическое здоровье».

Горячая линия запущена, чтобы предложить работникам сферы образования удобную возможность поговорить с дипломированным психологом – удобно, анонимно и бесплатно.

Помимо горячей линии специалисты Rajaleidja департамента по делам образования и молодежи предлагают онлайн-консультирования на странице www.rajaleidja.ee. На сообщения также отвечают психологи с большим опытом работы.

Эстоноязычная горячая линия работает по рабочим дням с 12 до 20 часов, номер телефона - 7350750, русскоязычная горячая линия работает по вторникам с 12 до 20 часов, номер телефона - 7350760.

Горячая линия создана по инициативе министерства образования и науки в сотрудничестве со специалистами Rajaleidja Департамента по делам образования и молодежи и Эстонским объединением школьных психологов.

BNS