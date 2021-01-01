Меритс: улучшение ситуации возможно не раньше конца апреля

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Нынешний коронавирусный кризис не смягчится раньше конца апреля, заявил профессор кафедры вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс.



Андрес Меритс. Автор: Andres Tennus

"Как правило, при внедрении коронавирусных ограничений допускают две ошибки: их вводят слишком поздно и в недостаточном объеме, а смягчают слишком быстро и чрезмерно. По моей оценке, наиболее реалистичный срок (когда ситуация начнет улучшаться – прим. ред.) – конец апреля или начало мая", – сказал Меритс во вторник в передаче Vikerhommik.

На вопрос о том, стал ли причиной нынешнего распространения коронавируса так называемый британский штамм, Меритс ответил, что, по его мнению, речь идет о комбинации из старых проблем и нового штамма.

Комментируя решение правительства ужесточить ограничения, профессор напомнил, что в европейских странах действовали также, например, в Ирландии, где британский штамм начал быстро распространяться в конце декабря.

По словам Меритса, условия в Эстонии в марте могут отличаться от того, что было в декабре в Ирландии, но с очень большой долей вероятности меры окажутся эффективными. У нас другие плотность населения и модели поведения людей, пояснил он.

"Кроме того, все коронавирусы сезонные. И если в Ирландии в декабре был рост, то у нас в марте должна начаться тенденция спада. К сожалению, не так быстро, чтобы было достаточно только этого", – добавил профессор.

Отвечая на вопрос о том, была ли польза от введенных две недели назад ограничений, Меритс сказал: "Несомненно. Это хоть и невозможно доказать, но ясно, что если бы не было требования носить маски и других мер, то показатели заболеваемости стали бы рекордно высокими значительно раньше".

Он отметил, что в Эстонии было выявлено около десяти южноафриканских штаммов коронавируса, бразильский штамм пока не обнаружен. "Специальных мер против конкретного штамма нет", – констатировал ученый, добавив, что по меньшей мере в отношении британского штамма используемая сейчас вакцина эффективна.

ERR