Жители Эстонии больше всего доверяют спасателям и полиции

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Жители Эстонии больше всего доверяют спасательному департаменту и департаменту полиции и погранохраны, а доверие к Европейскому союзу снизилось.



Иллюстративное фото. Автор: МК Эстония

Проведенное по заказу Министерства обороны социологическое исследование выясняло отношение населения страны к 12 связанным с политикой безопасности учреждениям. Выяснилось, то 96,3 процента жителей Эстонии доверяют спасательному департаменту, 87,4 процента департаменту полиции и погранохраны, а 78,2 процента Силам обороны. Меньше всего опрошенные доверяют судебной системе, Рийгикогу и правительству - 55,6, 59 и 59,6 процента соответственно.

В то же время за год выросло доверие к внутригосударственным политическим институтам: 69 процентов опрошенных выразили доверие премьер-министру (58 процентов в предыдущем году), а 59,6 процента - правительству (53 процента в предыдущем году).

Доверие к ЕС, Кайтселийту и НАТО по сравнению с осенью 2019 года снизилось. Так, осенью 2019 года 73 процента доверяли ЕС, в недавнем опросе этот показатель составил 66,2 процента, Кайтселийту доверяли осенью 76, а теперь 68,5 процента опрошенных, а НАТО - 66 и 61,7 процента соответственно.

72,5 процента доверяли местным властям и 64 процента доверяли президенту.

Авторы исследования отмечают, что изменения в доверии уже проявились в исследовании, проведенном в 2020 году во время чрезвычайного положения. «Повышение доверия к национальным политическим институтам, вероятно, в значительной степени отражает доверие к действиям правительства в связи с распространением коронавируса», - говорится в исследовании.

В целом эстонцы больше доверяют этим институтм, чем неэстонцы. По сравнению с эстонцами среди неэстонцев выше доля как людей, не доверяющих им, так и людей, не имеющих четкого мнения.

Больше всего различается отношение эстонцев и неэстонцев к имеющим непосредственное отношение к военной обороне Эстонии организациям — НАТО доверяют 74,8 процента эстонцев и 34,3 процента неэстонцев, Кайтселийту 80,8 процента и 42,8 процента, а Силам обороны 87,9 и 58 процентов.

По сравнению с эстонцами неэстонцы также значительно меньше доверяют президенту, немного меньше - ЕС и департаменту полиции и погранохраны. Местные самоуправления - единственное учреждение, которому неэстонцы доверяют даже больше, чем эстонцы. Доверие к Рийгикогу, правительству, премьер-министру, судам и спасательным службам одинаково среди эстонцев и неэстонцев.

По сравнению с осенью доверие к Кайтселийту как эстонцев, так и неэстонцев снизилось. Доверие эстонцев к ЕС, президенту, НАТО и судебной системе также упало. Выросло доверие эстонцев и неэстонцев к премьер-министру и правительству, а неэстонцев - также к местным самоуправлениям.

Доверие к учреждениям зависит от возрастной группы. Доверие ко многим институтам, таким как правительство, президент и НАТО, выше среднего у людей в возрасте от 15 до 19 лет, но премьер-министру больше среднего доверяют люди 60 лет и старше. Недоверие правительству и премьер-министру выше среднего в возрастной группе 40-49 лет.

Люди с высшим образованием с большей вероятностью выражают доверие большинству указанных институтов.

Компания Turu-uuringute AS провела исследование осенью прошлого года по заказу Министерства обороны, были опрошены 872 жителя Эстонии в возрасте 15 лет и старше. В прошлом крупномасштабные опросы населения по вопросам национальной обороны, как правило, проводились два раза в год. Масштабное исследование весны 2020 года было отменено из-за распространения коронавируса и проводилось в сокращенном масштабе. Таким образом, последние данные для сравнения по большинству тем взяты из опроса, проведенного осенью 2019 года.

BNS

