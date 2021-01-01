МинФин: Будет принят пакет кризисной помощи и дополнительный бюджет

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По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, в ближайшее время будут приняты дополнительный пакет помощи в кризисной ситуации и дополнительный бюджет.



Foto: Priit Simson

«В нынешней и быстро ухудшающейся ситуации правительство предложит дополнительный пакет мер по смягчению последствий кризиса, чтобы помочь экономике противостоять кризису и поддержать систему здравоохранения. Пакет мер по смягчению последствий кризиса охватит как здравоохранение и предпринимательство, так и культуру и образование — больше всего пострадавшие от кризиса секторы",- написала Кейт Пентус-Розиманнус в соцсетях.

«Самые насущные и неотложные потребности могут быть покрыты за счет резервного фонда правительства, но к настоящему моменту ясно, что мы в Минфине также будеим разрабатывать и дополнительный бюджет», - отметила она.

Министр отметила, что подробности станут известны не позднее, чем к концу марта, но уже ясно, что представленное правительству предложение будет с упором на рабочие места и сохранение дееспособности здравоохранения.

Предложение в числе прочих мер включает выплату пособий по зарплате до начала мая, при этом апрельские пособия будут профинансированы из дополнительного бюджета.

Предложение также включает поддержку медицинской системы; продление пакета поддержки культуры, частного образования, спорта и самозанятых до начала мая; продление компенсации с первого дня отпуска по болезни до конца года и поддержку увеличения возможностей вакцинации. Кроме того, вместе с работодателями планируется разработать меры поддержки наиболее затронутых ограничениями секторов бизнеса и привлечь ИТ-сектор к ускорению реализации связанных с кризисом разработок.

BNS