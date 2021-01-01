У Кассы по безработице кончаются резервы на пособие по компенсации зарплат

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39 миллионов евро, предусмотренные в резервах Кассы по безработице на компенсацию зарплат в особенно пострадавших секторах экономики, будет достаточно только на финансирование этого пособия в марте. Если правительство захочет продлить действие этой временной меры, то ему придется выделить для этого дополнительные средства.



Иллюстративная фотография. Автор: Aili Vahtla/ERR

Поступающие платежи по страхованию от безработицы делятся между тремя целевыми фондами. Из фонда работников потерявшим работу выплачиваются компенсации по страхованию от безработицы, из фонда работодателей - компенсации по сокращению и невыплаченные из-за банкротства зарплаты. В третий фонд, называемый целевым капиталом, направляется часть средств для финансирования различных услуг на рынке труда, оказываемых безработным и работодателям. Именно из этого фонда выплачивается и временное пособие по компенсации зарплат.

Согласно прогнозу на этот год, в этом целевом фонде останется всего один миллион евро; до последней запланированной меры в нем было 39 млн.

В фонде работников к концу года должно остаться 206,7 млн евро, а в фонде работодателей - 110 млн евро. По прогнозу, по итогам года совокупные резервы Кассы по безработицы должны составить 409 млн евро. Год назад эта сумма равнялась 838 миллионам.

В ведомстве подчеркнули, что в фонде работников достаточно средств для выплаты всех компенсаций за сокращение и прочих пособий на рынке труда.

Очередная мера по компенсации зарплат в особо пострадавших секторах экономики в размере 39 млн евро финансируется из целевого капитала Кассы по безработицы. Это означает, что если правительство решит продлить эту временную меру после марта, то для нее придется искать дополнительное финансирование не из бюджета Кассы по безработицы, а из других источников.

ERR