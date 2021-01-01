Криста Фишер: медицина в Эстонии оказалась на пределе возможностей

Дата публикации: Вчера, 15:19 Просмотрено: 119

Ситуация с коронавирусом в Эстонии достигла той фазы, когда медицина оказалась на пределе своих возможностей, утверждает член научного совета при правительстве и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер.



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„Друзья, ситуация с коронавирусом на сегодня такова, какой ее никогда еще не было. Дискуссии на тему, каким образом и по чьей вине все это произошло, нам сейчас ничем не помогут. На данном этапе мы должны действовать, чтобы изменить то, что еще в наших силах», - написала Криста Фишер в социальных сетях.

Количество позитивных результатов тестов в последние дни держалось на уровне 1500 в сутки. Анализ данных показывает, что почти семь процентов из них рано или поздно оказываются в больнице. Из госпитализированных пациентов 12 процентов рано или поздно умирают, у других уйдут месяцы на восстановление энергии и трудоспособности, при этом у некоторых ухудшение здоровья может оказаться необратимым, отметила Фишер.

„То есть, 1500 инфицированных = 100-120 человек в больнице = 10-15 смертей от короны. С учетом того, что в больнице пациент проводит 9-10 дней, в скором времени нам потребуется 1000 койко-мест в больницах», - написала Фишер.

По ее словам, среди пациентов больниц в последнее время возросло количество людей трудоспособного возраста — половина из них моложе 70 лет, четверть — моложе 60 лет. «Мы реально находимся в ситуации, когда наша медицина подошла к пределу своих возможностей, не говоря о других проблемах, связанных с таким широким кругом инфицирования. На самом деле эта граница уже пересечена, поскольку плановое лечение в основном приостановлено, в значительной степени нарушено оказание и экстренной медицинской помощи», - добавила Фишер.

„Сейчас каждый из нас должен сделать все для того, чтобы не содействовать продлению цепочки заражений. Давайте оставаться по домам, давайте гулять — но на природе. Будем заказывать покупки через интернет, а не ходить в магазины, а если и ходить, то только в качественных защитных масках. Будем избегать общественного транспорта. Отменим все запланированные встречи в физическом пространстве и вместо них будем встречаться в виртуальной среде. Zoom, Skype и другие средства связи созданы не только для проведения рабочих совещаний — с их помощью мы прекрасно сможем общаться и со своими друзьями. Если мы заразились или если мы оказались близкоконтактными, будем сидеть в изоляции, проявим нулевую толерантность к тем, кто эти правила игнорирует», - подчеркнула Фишер.

BNS