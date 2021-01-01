Премьер-министр продолжит работу в самоизоляции

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Как сообщает Коммуникационное бюро правительства, премьер-министр Кая Каллас продолжит исполнять свои обязанности в режиме самоизоляции, поскольку в начале недели она встречалась с человеком, чей анализ на коронавирус впоследствии оказался положительным.



Фото: ERR

В соответствии с инструкциями Департамента здоровья, премьер-министр должна будет находиться в самоизоляции до вечера 11 марта. Вчера премьер-министр прошла очередное регулярное тестирование на коронавирус, результат которого был отрицательным.

«Я хорошо себя чувствую, у меня нет никаких симптомов заболевания. Пока буду работать из дома и соблюдать инструкции Департамента здоровья. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, сократите контакты и будьте здоровы!» - заявила Кая Каллас.

В марте заседания и кабинетные совещания правительства проходят в видеоформате.

Правительство советует из-за широкомасштабного распространения коронавируса всем людям свести контакты к минимуму, а в случае, если встреча крайне необходима, проводить ее в составе не более шести человек, носить маски и придерживаться дистанции. Работодателям и работникам правительство рекомендует по возможности перейти на удаленную работу.

В соответствии с установленными правительством правилами карантина люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим коронавирусом, должны оставаться дома в самоизоляции. Более подробная информация о правилах для лиц, имевших близкий контакт с больным, есть на сайтe kriis.ee и на домашней странице Департамента здоровья.

Коммуникационное бюро правительства