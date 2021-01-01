"Британский" штамм составляет 13% от всех представленных в Эстонии

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Ученые Тартуского университета совместно с Департаментом здоровья проводят исследование распространения новых штаммов коронавируса. Свежие результаты говорят о том, что доля опасного "британского" штамма составляет 13% от всех представленных в Эстонии.



Иллюстративное изоображение: pixabay.com Иллюстративное изоображение:

Тартуские ученые занимаются изучением полученных от медицинской лаборатории Synlab тестов на коронавирус, определяя последовательность генома вируса. К настоящему моменту случайная выборка тестов показала, что так называемый "британский" штамм коронавируса составляет примерно 13% от всех представленных в Эстонии штаммов коронавируса, сообщила в четверг "Актуальная камера".

"Как известно, этот штамм вируса распространяется быстрее. У нас есть так называемое целенаправленное секвенирование вируса, то есть мы изучаем давшие позитивный результат тесты людей, прибывших в страну. Если мы обнаруживаем там "британский" штамм, то Департамент здоровья может реагировать быстрее и более тщательно заниматься этими людьми, чтобы этот штамм не передавался дальше" - объяснила профессор медицинской микробиологии и вирусологии ТУ Кристи Хуйк.

Исследование показало, что в основном британский штамм прибывал в Эстонию из-за границы. Нынешняя же тенденция показывает, что штамм уже активно распространяется и внутри страны. А что касается еще одного опасного "южноафриканского" штамма вируса, то здесь есть хорошие новости.

"В случайной выборке мы не обнаружили "южноафриканского" штамма. Тем не менее мы знаем, что он был завезен в страну. Мы выявили его у восьми человек. Все они привезли его из-за границы. Интересно и то, что в последние недели этот штамм прибывал из Танзании", - отметила Хуйк.

В ближайшее время будет проведен дополнительный анализ с целью понять, распространяются ли новые штаммы вируса в каком-то конкретном регионе Эстонии, либо повсеместно.