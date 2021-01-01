Россия приглашает своих живущих в Эстонии граждан на вакцинацию

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Проживающие в Эстонии российские граждане могут вакцинироваться от коронавируса препаратом "Sputnik V" в Ленинградской области, хотя препятствием для этого служат проблемы с пересечением границы и российская бюрократия.



Фото: ERR. Фото: ERR.

В точности не известно, сколько жителей Нарвы хотели бы вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом; при составлении списков на вакцинацию работников первой линии в Нарве у них не спрашивали, какой вакцине они отдают предпочтение. Можно предположить, что примерно пятая часть сомневающихся хотела бы получить "Sputnik".

Одна из причин, несомненно, связана с положительным освещением данной вакцины российскими государственными телеканалами, хотя есть и другие нюансы. Например, тот факт, что в качестве вектора в вакцине AstraZeneca использован аденовирус шимпанзе, у в "Спутнике" - два аденовируса человека.

Разумеется, среди желающих вакцинироваться "Спутником" много граждан РФ, которые составляют треть населения Нарвы. Именно в ответ на обращения российских граждан из Нарвы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился доставить в граничащий с Эстонией Кингисеппский район дополнительные объемы вакцины, чтобы ее хватило и для живущих в Эстонии людей с российскими паспортами.

По оценке Дрозденко, больших проблем с этим возникнуть не должно: надо записаться в электронную очередь на вакцинацию и в назначенную дату сходить через границу в Ивангород.

Однако в реальности возникают два препятствия - граница и бюрократия.

Регистрироваться на вакцинацию надо на российском портале госуслуг. Для этого у человека должен быть российский полис обязательного медицинского страхования, для оформления которого требуется российское пенсионное страхование. В принципе, все это можно оформить, но для этого требуется российский внутренний паспорт, которого нет у подавляющего большинства живущих за границей граждан РФ, и оформить который довольно сложно.

Вторая проблема связана с государственной границей, поскольку Россия резко ограничила ее пересечение в период пандемии. Своих граждан в Россию впускают, но выпускают не более одного раза. Иными словами, повторное посещение РФ для получения второй дозы вакцины связано с риском, что пограничники не выпустят человека из России.

С другой стороны, в России, как известно, строгость законов компенсируется их выборочным выполнением, и практика показывает, что возможность пересечь российскую границу в обратном направлении зависит как от уважительности причины, так и от готовности пограничников пойти навстречу.

Российская вакцина "Sputnik V" зарегистрирована примерно в 40 государствах, в том числе в двух странах ЕС - Венгрии и Словакии. Европейское агенство лекарственных средств (EMA) 4 марта сообщило о начале оценки "Спутника" по ускоренной процедуре.

ERR