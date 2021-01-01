Михаил Кылварт: если «Спутник-V» эффективна, нужно использовать и ее

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В студии Postimees мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что если российская вакцина «Спутник» эффективна, то по возможности в Эстонии должны использовать и ее: «Я считаю, что сейчас такая ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто быстрее сможет вакцинировать свое население».



Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Sputnik / Вадим Анцупов.

В интервью газете Кылварт на вопрос о том, какова его позиция по российской вакцине «Спутник», сказал, что это политический вопрос, а не вопрос по существу.

«Я считаю, что если она эффективная, то мы по возможности должны ее использовать. Из комментариев специалистов нашей страны я понял, что так это и есть. Я считаю, что сейчас имеется ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто первым сможет вакцинировать свое население. Если у нас этой вакцины нет, и если ее можно получить у России или Китая, то эту возможность нужно использовать», - пояснил Кылварт.

Сейчас при покупке вакцины Эстония исходит из рамочного договора Европейского Союза, Михаил Кылварт считает, что нужно принимать и самостоятельные решения.

«У нас сейчас ситуация, при которой жители Эстонии не будут спрашивать у европейских институций, где вакцина. Наши жители спросят об этом у страны и Таллиннской городской управы. Мы должны думать и о том, что, во-первых, нужны две дозы вакцины, и этот эффект на полгода, но может получиться и так, что к этому времени коронавирус мы еще не победим. В этом случае потребуется вторая волна вакцинации. Об этом нужно думать уже сейчас», - призвал мэр столицы.

Комментируя прогноз департамента здоровья о том, что через две недели в Эстонии будет 2600 зараженных в день, Кылварт сообщил, что власти Таллинна начали вводить профилактические меры еще с сентября.

«В октябре мы запустили масочную кампанию, еще в прошлом году мы раздали миллион масок. Сейчас раздаем маски как в общественном транспорте, так и конкретным социальным группам через районные управы», - рассказал Кылварт.

По его словам, городская управа получила из департамента здоровья информацию о домах, в коорых возникли очаги, то есть, где количество зараженных больше пяти. Таллинн теперь начнет рассылать всем квартирным товариществам информационные брошюры и маски.

По подсчетам мэрии, два дня назад в самом большом районе города (Ласнамяэ — ред.) было сто домов, ставших очагами заражения. «Если сначала был план раздавать все это (маски, инфоматериал, дезинфицирующие средства — ред.) только в Ласнамяэ, то сейчас мы применяем эту меру в каждом районе города», - отметил Михаил Кылварт.

BNS