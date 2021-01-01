Касса по безработице предлагает компенсировать зарплату пострадавшим предприятиям

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Совет Эстонской кассы по безработице принял решение внести правительству Республики предложение компенсировать мартовскую заработную плату тем предприятиям, которых коснулись ограничения. Об этом BNS сообщила пресс-служба кассы.



Иллюстративное фото: tootukassa.ee Иллюстративное фото: tootukassa.ee

Продленное пособие на заработную плату будет выплачиваться тем работодателям, которые работают в сферах, существенно затронутых ограничениями, например, предприятиям сферы размещения и общепита, предприятиям розничной и оптовой торговли, туристическим предприятиям, предприятиям, занимающимся спортивной деятельностью и деятельностью по интересам, дополнительным обучением, культурой и др.

Круг получателей пособия ограничен кодами основной деятельности предприятий. Расход на пособие по прогнозам составит около 39 миллионов. Речь идет о мере поддержки продолжительностью в один месяц.

По словам председателя правления совета Кассы по безработице Пеэпа Петерсона, совет пришел к мнению, что предприятия и их работники, которые не могут из-за введенных ограничений выполнять работу, нужно поддержать и дополнительно выделить продленное пособие на заработную плату также туристическому сектору.

Согласно внесенному правительству предложению, о продленном пособии на заработную плату может ходатайствовать предприятие, доход или оборот которого в марте 2021 года по сравнению с периодом с декабря 2019 года по февраль 2020 года снизился по крайней мере на 50 процентов.

Рассчитывается среднемесячный оборот или средний доход предприятия за этот период. Пособие выплачивается за тех работников, у которых нет работы в согласованном объеме или заработная которых была снижена.

Касса по безработице компенсирует работодателю 60 процентов от средней имеющейся ранее заработной платы работника с трудовым договором, но не более чем 1000 евро в месяц брутто. Работодатель обязан работнику, который получит продленное пособие на заработную плату, заплатить из своих средств заработную плату в размере не менее 200 евро брутто.

Компенсация будет переведена на банковский счет работодателя и предназначена для выплаты работникам заработной платы. Предприятие до 31 мая не может сократить работника, получившего пособие. Основываясь на данных Налогово-Таможенного департамента, касса по безработице проконтролирует, заплатил ли работодатель работнику полученное пособие и свою часть.

Пособие получат и физические лица-предприниматели, предпринимательский доход которых в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 50%. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей составит 584 евро.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, прием заявлений о продленном пособии начнется с 1 апреля на портале e-töötukassa. «Для того, чтобы работники смогли вовремя получить свои заработные платы за март, подготовка технической базы уже началась», уверил Паавел.

BNS