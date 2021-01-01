Антикризисного плана не было у прошлого и нет у нынешнего правительства

Дата публикации: Вчера, 14:07 Просмотрено: 141

По мнению бывшего министра здоровья и труда Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), как у прошлого, так и у нынешнего правительства нет никакого плана по преодолению коронавирусного кризиса.



Рийна Сиккут. Автор: ERR

"Прошел целый год, и мы видим, что ни у прошлого, ни у этого правительства нет четкого плана. Мы не знаем, какие сферы приоритетные, как принимаются решения, из каких критериев исходят. А если у правительства нет плана, то надо обязательно доверять экспертам и применять рекомендации научного совета. Те решения, которые утвердили вчера (3 марта - ред.), - этого мало, это не выполняет рекомендации научного совета", - сказала Сиккут в среду в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV.

По словам Сиккут, она ждала большего от созданного в январе коалиционного правительства центристов и реформистов, потому что Центристская партия находится у власти уже несколько лет и должна была накопить непосредственный опыт работы в условиях нынешнего кризиса, а Партия реформ имела возможность год наблюдать за кризисом из оппозиции, отмечая все недостатки в работе правительства.

На вопрос о том, как она поступила бы на месте министра социальных дел в нынешней ситуации, Сиккут ответила, что она немедленно последовала бы всем рекомендациям научного совета.

"В кризисной ситуации невозможно принимать решения, которые нравятся всем. У меня такое чувство, что оба правительства пытаются избежать критики: если люди не хотят закрытия школ, то и не будем закрывать, а если люди требуют ограничений, то начнем сразу закрывать", - сказала социал-демократка, занимавшая министерский пост в первом правительстве Юри Ратаса.

По ее словам, правительство должно давать четкие сигналы, чтобы люди понимали, какие ограничения действуют и зачем они нужны.

"Этот кризис, который длится у нас уже год,- это ведь не технический вопрос, который надо решить. Надо разбираться в очень многих общественных процессах, чтобы эффективно применять меры и уметь объяснить людям, какие есть варианты, какие правила, почему принимается то или иное решение; вносить ясность, что со всеми обращаются одинаково", - пояснила Сиккут.

ERR