В 2022 году учителя хотят получать не менее 1562 евро в месяц

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Союз работников образования считает, что в следующем году минимальный месячный оклад учителей общеобразовательных школ и гимназий должен составлять 1562 евро.



Концерт для учителей в Ласнамяэской гимназии. Автор: Фото: Сийм Лыви/ERR





Об этом в своем письме премьер-министру Кае Каллас, министру образования Лийне Керсна, а также руководству Союза городов и волостей Эстонии сообщил на этой неделе председатель Союза работников образования Реэмо Волтри.

"Предлагаем начать переговоры об утверждении минимальной ставки оклада учителей на 2022 год. Со своей стороны предлагаем повысить нижнюю ставку учительской зарплаты до ожидаемого уровня средней зарплаты по стране на следующий год - то есть не менее 1562 евро в месяц", - написал Волтри в своем обращении.

Желание учителей зарабатывать больше он аргументировал в том числе их увеличившейся нагрузкой из-за коронавируса.

По его словам, среднюю зарплату учителей в 2022 году следует повысить до уровня ожидаемой средней зарплаты лиц с высшим образованием - то есть до 1874 евро в месяц.

Согласно данным Министерства образования и науки, в 2020 году минимальная заработная плата учителей составляла 1315 евро в месяц.

ERR