Государство не планирует обучать фармацевтов проводить вакцинацию

Дата публикации: Вчера, 11:41 Просмотрено: 166

Хотя фармацевты были готовы пройти дополнительное обучение, которое позволило бы им проводить вакцинацию, министр здоровья и труда Танель Кийк не считает это необходимым.



Аптечная сеть Apotheka. Автор: Siim Lõvi /ERR





Провизоры предложили Министерству социальных дел проводить вакцинацию в их помещениях. Всего 50 аптек имеют необходимые помещения для проведения вакцинации, остальные могут быть для этого адаптированы. Однако сотрудники министерства ответили, что в этом нет необходимости, поскольку сейчас существует нехватка вакцин, а не пунктов вакцинации.

Однако, когда начнется массовая вакцинация, будет рассматриваться план установления специальных палаток, чтобы обеспечить высокие темпы вакцинации. По словам Танеля Кийка, максимально возможное число человек, которые могут привиться за неделю в Эстонии, составляет 100 000. Это случится, если в страну в какой-то момент поступит достаточное количество вакцины.

По подсчетам оптовых продавцов лекарств и провизоров, для достижения этой цели возможностей семейных врачей и больниц будет недостаточно. По их мнению, на помощь могли бы прийти все медицинские ресурсы Эстонии, в том числе и персонал частных медицинских учреждений, поскольку они уже являются квалифицированными специалистами в области здравоохранения. А после проведения соответствующего обучения провизоры также могли бы проводить вакцинацию. Сейчас по закону у них этого права нет.

Согласно закону, в Эстонии проводить вакцинацию могут работники сферы здравоохранения, то есть врачи, медсестры и акушеры. Также должно быть пройдено специальное дополнительное обучение.

Однако Кийк исключает возможность привлечения провизоров к вакцинации. Он отметил, что в Эстонии насчитывается 4000 обученных медицинских работников, которые могут проводить вакцинацию, и этого вполне достаточно.

"Фармацевты никогда не проводили вакцинацию, эта задача работников здравоохранения, которые ранее прошли соответсвующее обучение. Обучение провизоров не нужно", - заявил Кийк.

По расчетам Кийка, 100 000 доз вакцины в неделю означает, что каждый работник сферы здравоохранения должен сделать 25 уколов. Этот темп министр считает реалистичным, несмотря на то, что каждый медицинский работник - от хирурга до лора - не будет заниматься вакцинацией.

ERR