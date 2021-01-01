Скончался привитый две недели назад спасатель

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В среду в Ида-Таллиннской центральной больнице скончался спасатель, больница и департамент лекарственных средств выясняют, связана ли его смерть с полученной две недели назад вакциной или ее побочными действиями.



Иллюстративное фото. Источник: pexels.com

Заведующая бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майе Уускюла сказала журналистам, что в среду Ида-Таллиннская центральная больница проинформировала департамент о смерти 39-летнего мужчины. Мужчина был спасателем, две недели назад его привили вакциной AstraZeneca.

По словам Уускюла, поначалу у мужчины поднялась температура и появилась головная боль — это обычные побочные эффекты вакцины AstraZeneca. Через десять дней у мужчины появились более серьезные симптомы и его госпитализировали. Мужчина скончался в среду.

По словам Уускюла, выясняется, могла ли смерть быть связана с вакциной или ее побочными эффектами.

«Потребуется время на анализы и оценку данных, прежде чем мы сможем сказать, сыграла ли вакцина какую-то роль в этой смерти», - сказала Уускюла.

BNS