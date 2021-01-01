Донченко: Распространение коронавируса стало критическим

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Распространение коронавируса стало критическим, отметила в среду советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями департамента здоровья Ирина Донченко.



Ирина Донченко. Источник ERR.

По словам Донченко, инфекция распространяется в Эстонии чрезвычайно обширно. «Если до недавнего времени доля положительных тестов составляла 10 процентов всех тестов, то сейчас она составляет 17-18 процентов, и это очень тревожно», - сказала Донченко на брифинге Таллиннской мэрии.

Как сказала Донченко, больше всего заболевших в Харьюмаа. «На Таллинн в настоящее время приходится почти 75 процентов всех зарегистрированных случаев заражения вирусом», - сказала Доншенко, добавив, что уровень заражения особенно высок в Ласнамяэ.

По словам Донченко, единственный положительный факт - это то, что среди людей старше 80 лет заболеваемость имеет тенденцию к снижению. «В большинстве случаев заражаются люди трудоспособного возраста», - сказала Донченко, по словам которой сохраняется и ввоз заражения из-за границы.

BNS