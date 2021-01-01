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Конвейер новостейПолиции приходится помогать охранникам ТЦ в урегулировании конфликтов

Дата публикации: Сегодня, 17:45 Просмотрено: 149

Полиция получила за выходные дни по всей Эстонии огромное количество сообщений об игнорировании коронавирусных ограничений.

Полиции приходится помогать охранникам ТЦ в урегулировании конфликтов
Фото: Andres Putting

Руководитель группы планирования стратегического штаба Департамента полиции и погранохраны Урмет Тамбре рассказал, что полиция не раз должна была приходить на помощь охранникам торговых центров.

"В части случаев полиция помогала охранникам объяснять находящимся за дверьми людям без масок, что у торговых центров есть право ввести соответствующее правило, при игнорировании которого посетители не впускаются. В ряде случаев мы помогали охранникам улаживать возникающие недоразумения", — сказал Тамбре.

"Каким бы ни было недоразумение, его нельзя разрешать в конфликтном ключе, а в случае применения физической силы полиция немедленно возбуждает дело", — сказал он, имея в виду потасовку в торговом центре Rocca al Mare, когда 34-летний мужчина не захотел на входе в магазин надеть маску или прикрыть лицо и пошел на конфликт с охранниками.

"Ношение масок — маленький жест, которым мы ускорим возвращение к обычной жизни. Так что прошу: будем беречь друг друга!" — призвал Тамбре.

delfi.ee

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