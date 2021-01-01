Почему Эстония продолжает отказываться от "Спутник V"

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Эстония продолжает ждать, пока лишние ампулы вакцины от коронавируса дойдут и до нее. Вакцинация происходит крайне низкими темпами, а о закупках препарата из соседней России политики не хотят и слышать.



Источник фото: Sputnik / Владимир Трефилов.

В Эстонии не прекращаются дебаты на тему закупки вакцин от коронавируса. За два месяца в стране привито около 70 тыс. человек, что составляет всего 5% населения.

В стране признают – процесс вакцинации проходит недостаточно быстро из-за острой нехватки препаратов. Выходом из ситуации могло бы стать использование российской вакцины "Спутник V", однако политики выступают против этого.

На прошлой неделе в студии Postimees известный педиатр Адик Левин и член социальной комиссии Рийгикогу Виктор Васильев (Центристская партия) обсудили целесообразность закупки вакцин от коронавируса у России.

Левин отметил, что Эстонии не следует смешивать медицину с политикой и необходимо заботиться, прежде всего, о населении страны. "Я хочу сказать, что честная политика – это та политика, которая думает о людях, а уже потом о всяких политических соглашениях", – заявил он.

В качестве примера он привел Венгрию, зарегистрировавшую как китайский, так и российский препараты.

Депутата Рийгикогу Виктор Васильев в свою очередь заявил, что Эстония должна думать в первую очередь о политическом имидже, а затем – о здоровье населения.

"Если бы мы у себя потихонечку зарегистрировали этот "Спутник", то полагаю, что Путин прислал бы нам 2 млн доз и даже дал бы вакцину бесплатно. "Спутник" – это политическое дело! Вся Европа нам сказала бы "фу". И после этого нам бы пришлось разбираться с политическими последствиями", – сказал Васильев.

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме на прошлой неделе заявил, что Эстонии следует самостоятельно искать вакцины на рынке. По его словам, на это ее подталкивают проблемы с поставками вакцин из западных стран.

Комментируя предложение Хельме, премьер-министр Кая Каллас признала, что у Эстонии ограничены ресурсы в плане вакцинации, однако она дала понять, что Таллин не намерен отклоняться от курса Эстонии по приобретению препаратов в рамках совместных закупок.

"Если мы начнем покупать, обгоняя друг друга, то проигравшей в этой гонке, прежде всего, окажется маленькая страна, у которой нет возможности платить больше, чем крупные страны", – обосновала свою позицию премьер-министр.

При этом депутат Рийгикогу от EKRE Пеэтер Эрнитс ранее заявил в комментарии Baltnews, что Эстония могла бы последовать примеру Венгрии и зарегистрировать у себя как российскую, так и китайскую вакцины.

BaltNews