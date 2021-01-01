Касса по безработице поддержит предприятия пострадавшие от ограничений

Касса по безработице готова поддержать пострадавшие в результате новых коронавирусных ограничений отрасли экономики в общей сложности 20 миллионами евро - такое решение было принято в понедельник вечером на заседании совета Кассы по безработице.

Как рассказал в интервью "Эхо дня" глава Центрального союза профсоюзов и член совета кассы Пеэп Петерсон, если правительство согласится выделить Кассе по безработице дополнительные средства, то объем поддержки будет увеличен.

Новые ограничения, которые вступают в силу с этой недели вновь ставят многие предприятия в трудное положение - поскольку кому-то придется существенно ограничить свою деятельность (как, например, кафе и рестораны), а кто-то и вовсе был вынужден закрыть свои двери минимум на месяц - как театры и кино. Все это вызывает вопросы и главный из них - поддержит ли такие предприятия государство? Правительство пока четкого ответа на этот вопрос не дает, но как минимум 20 миллионов евро от Кассы по безработице пострадавшие секторы экономики получат. Такое решение принял совет Кассы по безработице.

По словам Пеэпа Петерсона, окончательное решение правительства о мерах поддержки будет принято на заседании в четверг. Петерсон также отметил, что 20 миллионов евро Касса по безработице выделяет из собственных резервов, но основным услугам кассы - таким как, например, выплаты безработным - пока ничего не угрожает.

ERR