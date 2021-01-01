Самоуправления с полигонами получат пособия на улучшение среды обитания

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На основании соглашения о добрых намерениях, заключенного между Министерством обороны и девятью местными самоуправлениями, Центр оборонных инвестиций выделил 300 000 евро в качестве ежегодного пособия на улучшение среды в регионах с полигонами.



"Беседка Чайковского" в Нарва-Йыэсуу Автор: Фото: частный архив

Пособие выдается с целью компенсировать самоуправлениям ущерб, сопутствующий учениям, а также продолжить сотрудничество при развитии полигонов.

Местные самоуправления используют пособие на улучшение среды обитания. "Государственное пособие важно для волости Куусалу, так как позволяет направить больше средств на благоустройство дорог", – рассказала старейшина волости Куусалу Терье Краанвельт.

Волости Куусалу выделяется самое большое пособие. В прошлом году его использовали для укладки дорожного покрытия на отрезке длиной 5,2 км. Кроме того, на шести участках общей протяженностью 10 км были начаты подготовительные работы.

Волость Тапа использовала средства на строительство теплотрассы запланированного центра спорта и досуга, волость Ания – на строительство велодорожки Соодла-Кырвемаа. В волости Саарде привели в порядок дороги в окрестностях полигона Кикепера. В Выруской волости создали уличные аттракционы для воспитанников детского сада Сымерпалу, оставшиеся средства пойдут на проектирование нового здания детсада.

Руководство волости Рыуге планирует воплотить в жизнь проекты, связанные с деревней Нурси. В волости Ляэне-Харью расширили игровую площадку, а власти Нарва-Йыэсуу купили инвентарь для Синимяэского музея военной истории. Также планируется благоустроить территорию вокруг Синимяэской смотровой вышки, привести в порядок тропы здоровья Силламяэ-Синимяэ и реконструировать беседку Чайковского.

ERR