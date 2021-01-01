Экономисты: к концу года можно будет говорить о росте экономики

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Прогноз Банка Эстонии о сокращении экономики в 2020 году на 10% не оправдался, спад составил лишь 2,9%. По мнению специалистов, жители страны быстро приспособились к новым условиям, и "черного сценария" удалось избежать.



Банк Эстонии. Автор: Мартин Дремлюга/ERR

В 2020 году ВВП страны сократился почти на 3%. Это значительно лучше прогнозов, которые давали экономисты вначале коронакризиса. В итоге сильнее всех пострадали гостиницы и рестораны, а также сельскохозяйственные предприятия. Сектора связи, здравоохранения и финансов напротив показали рост, передает "Актуальная камера".

Экономист банка Эстонии Каспар Оя считает, что к концу году удалось замедлить падение экономики из-за того, что люди адаптировались к новым условия жизни.

"В Эстонии довольно быстро началось восстановление после весенних ограничений. В третьем квартале удалось довольно быстро перезапустить экономику. Если обратить внимание на данные геопозиционирования, то видно, что довольно серьёзно восстановление экономики продолжалось в октябре и ноябре. В декабре были введены новые ограничения и это снова притормозило экономику. Если посмотреть на данные последних месяцев, то видно, что в феврале снова был отмечен рост экономики", - рассказал экономист Банка Эстонии Каспар Оя.

Экономист банка SEB Михкель Нестор считает, что на стабилизацию экономики довольны сильный эффект оказали и гособлигации выпущенные Банком Эстонии, что в свою очередь дало возможность перестроить экономику под новые реалии. По его мнению, под ударом ещё остаётся сектор торговли, однако повторить судьбу туристического сектора ему точно не грозит.

"Если мы посмотрим на страны, где были введены сверх суровые ограничения на торговлю, например, на Латвию и Литву, то мы увидим, что за январь у них было сокращение торговли на 4%. И это при условии, что там практически в магазин сходить невозможно. На это может повлиять лишь чувство стабильности у людей. Сегодня рабочие места есть, у кого-то даже зарплаты растут. В таких условиях люди не боятся покупать, а с использованием интернет-магазинов в эстонцев проблем нет", - пояснил экономист банка SEB Михкель Нестор.

По прогнозам экономистов, в третьем квартале экономика Эстонии прекратит падение, а к концу года можно будет говорить уже и о её росте.

ERR

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