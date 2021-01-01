В торговые центры Ида-Вирумаа посетители без масок войти не могут

Конвейер новостей / РегионВ торговые центры Ида-Вирумаа посетители без масок войти не могут
Дата публикации: Сегодня, 10:42 Просмотрено: 66
С 1 марта в торговые центры Ида-Вирумаа не пускают клиентов без защитной маски, контроль на входе осуществляют охранники.
Иллюстративное фото: astri.ee
"Торговые центры Astri Grupp входят в союз торговцев и поддерживают обещание союза правительству гарантировать ношение масок посетителями торговых центров. Без маски ни один клиент в торговый центр не войдет. Мы отключили в центрах wi-fi и убрали скамейки. Также наняли дополнительную охрану, к субботе не успели, но с понедельника охранников больше", - рассказал руководитель торговых центров Astri и Fama в Нарве Тармо Клейман.
Торговые центры без wi-fi стали не привлекательными для собиравшихся там большими группами подростков. При входе, тех кто категорически не согласен с требованием носить маску, охранники не пускают в центры.
"Нарвитяне в общей массе молодцы, хотя в субботу поступали сообщения, что маски не носят. Но как только охранников у дверей поставили, которые людям напоминают, то видно, что люди понимают и маски надевают и у кого маски нет, тем раздаем бесплатно", - добавил Клейман.
По словам Клеймана, торговые центры, это частные предприятия и могут устанавливать собственные требования для клиентов. Действующие с субботы требование носить маску позволят торговым центрам продолжить работу и сохранить большое количество рабочих мест.
В Йыхви также контролируют ношение масок
Йыхвиский "Парги кескус" - один из крупнейших торговых центров в центральной части региона. В неделю его посещают 25 000 человек. Новые требования предъявляют к работникам центра повышенную нагрузку.
"Не скажу, что выполнить требования будет легко, тем более, что год мы уже с этим работаем. Мы сосредоточились на том, чтобы убрать со скамеек молодежь. Радует, что арендаторы идут навстречу и сами говорят о том, чтобы в их отделах люди пользовались масками", - сказал руководитель "Парги кескус" Марек Ярви.
Использование посетителями "Парги кескуса" масок контролируют представители охранной фирмы. По разным прикидкам, маски не используют от 5 до 15% людей. Иные делают это демонстративно.
"У нас уже были случаи, когда некоторые люди очень возмущенно относились к правилу носить маску. Но охранники говорят с ними, пытаются убедить, что нельзя ходить без маски. Самое интересное, что были случаи, когда маски в кармане есть, но кто-то говорит, что дышать не может, кто-то другое. Но в конце концов проблема решается", - добавил Ярве.
В крайнем случае непослушания можно вызвать полицию, но она и без этого стала чаще наведываться с проверкой в центры.
"Полиция достаточно много внимания уделяет контролю торговых центров. Например, в марте от нас ожидают 3700 человека-часов работы для контроля над соблюдением правил. Не только в торговых центрах, но и в пунктах питания и развлечения, на транспорте и в патрулях с Департаментом здоровья, что очень эффективно", - пояснил префект Идаской префектуры Тарво Крууп.
Как добавил Марек Ярве, в торговых центрах люди стали покупать за один раз больше товаров. Практически не осталось людей, которые приходят в магазин за одной булочкой.
Глава МВД: охранники имеют право выгонять из торговых центров клиентов без масок
Сотрудники служб безопасности торговых центров имеют право проверять ношение масок посетителями, а также выставлять на улицу лиц, нарушающих это требование, заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.
"Многие торговые центры сделали заслуживающий благодарности шаг, включив в свои правила внутреннего распорядка обязательство носить маску и соблюдать дистанцию. Это необходимые нормы поведения, соблюдение которых может проверяться охранниками торговых центров в соответствии с внутренними правилами", - заявил Яани, слова которого во вторник передала пресс-служба МВД.
Он добавил, что частные компании имеют полное право устанавливать на своей территории необходимые стандарты поведения для обеспечения собственной безопасности и безопасности других лиц. При несоблюдении установленных правил сотрудники службы безопасности торгового центра вправе ограничить передвижение нарушителей по торговому центру.
"Напоминаю всем жителям Эстонии - ношение маски в торговых центрах и других помещениях стало обязательным с ноября. Большое спасибо всем, кто понимает эту необходимость, носит маску и соблюдает дистанцию", - сказал министр внутренних дел.
Тем, кто видит, что в торговых центрах не соблюдают правила, министр советует обращаться к охранникам.
"У них есть право изгнать из центра людей, которые нарушают правила. При необходимости сотрудники службы безопасности также могут привлечь полицию", - отметил Кристиан Яани.
Без защитных масок по торговым центрам могут ходить дети младше 12 лет, а также лица, которые не могут носить маску из соображений здоровья.
ERR