В торговые центры Ида-Вирумаа посетители без масок войти не могут

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С 1 марта в торговые центры Ида-Вирумаа не пускают клиентов без защитной маски, контроль на входе осуществляют охранники.



Иллюстративное фото: astri.ee Иллюстративное фото: astri.ee

"Торговые центры Astri Grupp входят в союз торговцев и поддерживают обещание союза правительству гарантировать ношение масок посетителями торговых центров. Без маски ни один клиент в торговый центр не войдет. Мы отключили в центрах wi-fi и убрали скамейки. Также наняли дополнительную охрану, к субботе не успели, но с понедельника охранников больше", - рассказал руководитель торговых центров Astri и Fama в Нарве Тармо Клейман.

Торговые центры без wi-fi стали не привлекательными для собиравшихся там большими группами подростков. При входе, тех кто категорически не согласен с требованием носить маску, охранники не пускают в центры.

"Нарвитяне в общей массе молодцы, хотя в субботу поступали сообщения, что маски не носят. Но как только охранников у дверей поставили, которые людям напоминают, то видно, что люди понимают и маски надевают и у кого маски нет, тем раздаем бесплатно", - добавил Клейман.

По словам Клеймана, торговые центры, это частные предприятия и могут устанавливать собственные требования для клиентов. Действующие с субботы требование носить маску позволят торговым центрам продолжить работу и сохранить большое количество рабочих мест.





В Йыхви также контролируют ношение масок

Йыхвиский "Парги кескус" - один из крупнейших торговых центров в центральной части региона. В неделю его посещают 25 000 человек. Новые требования предъявляют к работникам центра повышенную нагрузку.

"Не скажу, что выполнить требования будет легко, тем более, что год мы уже с этим работаем. Мы сосредоточились на том, чтобы убрать со скамеек молодежь. Радует, что арендаторы идут навстречу и сами говорят о том, чтобы в их отделах люди пользовались масками", - сказал руководитель "Парги кескус" Марек Ярви.

Использование посетителями "Парги кескуса" масок контролируют представители охранной фирмы. По разным прикидкам, маски не используют от 5 до 15% людей. Иные делают это демонстративно.

"У нас уже были случаи, когда некоторые люди очень возмущенно относились к правилу носить маску. Но охранники говорят с ними, пытаются убедить, что нельзя ходить без маски. Самое интересное, что были случаи, когда маски в кармане есть, но кто-то говорит, что дышать не может, кто-то другое. Но в конце концов проблема решается", - добавил Ярве.

В крайнем случае непослушания можно вызвать полицию, но она и без этого стала чаще наведываться с проверкой в центры.

"Полиция достаточно много внимания уделяет контролю торговых центров. Например, в марте от нас ожидают 3700 человека-часов работы для контроля над соблюдением правил. Не только в торговых центрах, но и в пунктах питания и развлечения, на транспорте и в патрулях с Департаментом здоровья, что очень эффективно", - пояснил префект Идаской префектуры Тарво Крууп.

Как добавил Марек Ярве, в торговых центрах люди стали покупать за один раз больше товаров. Практически не осталось людей, которые приходят в магазин за одной булочкой.





Глава МВД: охранники имеют право выгонять из торговых центров клиентов без масок

Сотрудники служб безопасности торговых центров имеют право проверять ношение масок посетителями, а также выставлять на улицу лиц, нарушающих это требование, заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.