25% жителей Эстонии против вакцинации и 32 процента пока сомневаются

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Четверть опрошенных жителей Эстонии не собирается вакцинироваться от коронавируса, еще более одной трети пока не решили, хотят ли они пройти вакцинацию — об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами фирмы RAIT Faktum & Ariko.



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Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, общегосударственный опрос на тему готовности пройти вакцинацию состоялся с 9 по 21 февраля. Всего было опрошено 1015 человек в возрасте от 15 до 80 лет.

К моменту начала опроса уже прошли вакцинацию три процента респондентов, 40 процентов сообщили, что пойдут вакцинироваться, 25 процентов заявили о своем нежелании прививаться и 32 процента пока не приняли решения.

В рамках опроса был также задан вопрос о том, по каким связанным с вакцинацией темам у людей сохраняется неясность и какие вопросы еще требуют разъяснения.

В числе неясных тем участники опроса упомянули вопросы о том, сколько действует введенная вакцина и какие ограничения ожидают тех, кто не вакцинирован. Первый вопрос упомянул 51 процент опрошенных и второй — 40 процентов респондентов.

По мнению участников опроса, дополнительного разъяснения требуют такие вопросы как воздействие вакцинации на здоровье, побочные реакции организма и темы безопасного поведения.

BNS