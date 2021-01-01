Витсур: прошлый год был относительно удачным для эстонской экономики

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По мнению советника по экономическим вопросам президента Эстонии Хейдо Витсура, ситуация в эстонской экономике в год коронавирусного кризиса была относительно хорошей в сравнении с другими странами.



Хейдо Витсур. Автор: ERR

"У нас, без особого сомнения, все сложилось хорошо. В Европейском союзе среднее [падение ВВП] было -6,4%, а среднее по еврозоне -6,8%, т.е. у нас более чем наполовину лучше. Так что наш спад оказался заметно меньше, чем в среднем по Европе", - сказал Витсур, комментируя опубликованные в понедельник данные о спаде эстонской экономики в 2020 году.

По данным Департамента статистики, внутренний валовой продукт Эстонии в прошлом году сократился на 2,9% в сравнении с предшествовавшим годом. В четвертом квартале прошлого года спад в годовом сравнении составил 1,2%.

По словам Витсура, Эстония находится в "счастливой зоне", в которой спад был наименьшим. "Мы разместились на таких рынках и товарах, которые помогли нам вполне хорошо пережить этот кризис. И мы сами не совершили слишком много глупостей", - сказал аналитик.

По его оценке, в нынешний кризис ни в коем случае нельзя столь же резко сокращать зарплаты, как это произошло во время прошлого кризиса в конце 2000-х годов.

"Напомню, что перед прошлым кризисом зарплаты и экономика у нас росли такими темпами, что последний [перед кризисом] бюджет был с 20%-ным ростом. Это был сверхбыстрый, огромный рост, вызванный "пузырем" за счет кредитов, когда зарплаты за несколько лет удвоились. Конечно, такой рост был непосильным. Теперь он был в районе 5-6%, и это устойчивый рост", - пояснил Витсур.

"Сейчас, конечно, может быть кое-где давление на зарплаты. На самом деле, так и есть в секторе HoReCa (гостинично-ресторанном бизнесе - ред.), в котором люди сидят на частично компенсируемой или минимальной зарплате, либо на полставки. Но там, где удается конкурировать, зарплаты остаются прежними", - отметил он.

Витсур также счел маловероятным быстрое восстановление сектора HoReCa сразу после того, как вакцинация снимет коронавирусное давление на экономику. "Боюсь, что когда вакцинация сделает свою работу и риск заражения заметно снизится, то поездки сразу не восстановятся. Хотя поведение человека в какой-то мере непредсказуемо, запуск международного туризма займет какое-то время", - сказал аналитик.

Отвечая на вопрос о новых государственных займах, Витсур отметил, что долговая нагрузка Эстонии одна из самых низких в Европе, но прямо не подтвердил, что он поддерживает взятие дополнительных займов.

"Надо смотреть на конкретную ситуацию", - сказал он.

ERR