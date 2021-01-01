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Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом в Эстонии за 14 дней в расчете на 100 000 жителей в понедельник увеличился до 1035 случаев, превысив тысячную отметку впервые с начала пандемии.

Таким образом, Эстония теперь занимает по этому показателю четвертое место в Европе после Чехии (1377), Сан-Марино (1288) и Черногории (1101).

Поскольку число тестов на выходных обычно меньше, чем в будние дни, в которые, соответственно, выявляется больше случаев заражения, не исключено, что во второй половине недели Эстония может выйти и на первое место в Европе по кумулятивной заболеваемости.

Из соседних стран самый низкий показатель сейчас в Финляндии (133), хотя там в последние недели сохраняется тенденция к росту числа заражений.

В недельном сравнении несколько вырос показатель Литвы (309), который все же остается почти в пять раз меньше, чем в конце декабря (свыше 1500), когда Литва занимала первое место в Европе по кумулятивной заболеваемости.

В Латвии показатель снизился в недельном сравнении до 503.

В Швеции кумулятивная заболеваемость составляет 484 с тенденцией к небольшому росту.

ERR

Фото: pixabay.com