Глава Эстонского космического бюро рассказал о критериях отбора космонавтов

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Хотя шансы у представителя Эстонии полететь в космос по программе Европейского космического агенства невысоки, эта возможность у граждан Эстонии теперь есть, и она вполне реальная.



Автор: ESA

Европейское космическое агентство до 28 мая ждет заявок от кандидатов в космонавты. Поскольку Эстония уже пять лет является членом агентства, выдвинуть свою кандидатуру впервые могут и жители Эстонии.

"Граждане Эстонии, в возрасте от 30 до 50 лет, с магистерской степенью в технических науках, медицине или биотехнологиях, а также всякого рода пилоты, с опытом работы в этих областях. Юристы, администраторы бизнеса и филологи не очень подходят, - пояснил Выырас. - Вероятность для эстонского гражданина попасть [в космос] теперь побольше, чем раньше".

По его словам, критерии отбора теперь существенно расширились. "Раньше выбирали только пилотов истребителей, а теперь это не так", - добавил Выырас.

Он отметил, что вопреки распространенным представлениям, для полетов в космос требуются не спортсмены, а уравновешенные люди среднего возраста с нормальным здоровьем.

"Ищут нормальных людей с нормальным здоровьем, хорошим зрением и слухом. Атлеты не требуются, потому что помещения там довольно маленькие. Рост от 153 до 190 см. Вес нормальный, - пояснил руководитель Эстонского космического бюро. - Очень важна стабильная психика. Делается много тестов. Астронавт должен долгое время жить в маленьком помещении, близко с другими людьми. Он должен это выдержать психологически".

"Конкуренция, конечно, будет большая. В прошлый раз, в 2008 году, было 8000 заявлений, и тогда выбирали шесть астронавтов. Теперь выберут от 4 до 6 т.н. "карьерных" астронавтов, которые будут работать в Европейском космическом агентстве и летать на долгие, сложные миссии. Кроме того, будет выбрано 20 "проект-астронавтов". Они останутся в резерве и не будут работниками агентства. Если надо, их вызовут, они слетают на неделю, вернутся и займутся дальше своим делом", - добавил он.

По словам Выыраса, от Эстонии есть как минимум один твердый кандидат с неплохими шансами. "Она работает в агентстве уже третий год, целенаправленно этим занимается, получила лицензию пилота, и будет ходатайствовать. Это довольно реально, потому что есть мотивация. Она очень хочет и занимается этим", - сказал он.

ERR