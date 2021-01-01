В Эстонии вступили в силу новые ограничения

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В Эстонии с понедельника действуют новые ограничительные меры, утвержденные правительством на прошлой неделе, чтобы взять под контроль ускоряющееся распространение коронавируса.



Новые требования будут действовать до 28 марта. Фото иллюстративное.

Образование

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях для достижения результатов обучения, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило "2+2", в соответствии с которым находиться или передвигаться вместе можно только в количестве до двух человек, придерживаясь с остальными дистанции минимум в два метра. Требование придерживаться дистанции и другие меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, действуют как для учеников, так и для персонала. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски. Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.

Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями. Также ограничения не применяются в учебных заведениях, где работают отдельные классы для учащихся с особыми образовательными потребностями и учащихся, нуждающихся во вспомогательных услугах.

Образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа и спорт

В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях. Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В видах спорта, которые подпадают под определение индивидуальных, например, в теннисе, разрешены также парные игры.

Если раньше необходимо было обеспечить, чтобы помещение было заполнено не более, чем наполовину, то с 3 марта разрешенная заполняемость будет уменьшена до 25%. Чтобы обеспечить достаточную дистанцию и безопасность и, в первую очередь, избежать контактов между людьми, желательно выделить каждой паре занимающихся территорию в 20 квадратных метров.

Вне помещений для занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек вместо прежних 50. Группы не должны пересекаться между собой.

Ограничения не распространяются на детей из одной детсадовской группы и на тех учеников, которым разрешено находиться в школьных зданиях и которые учатся в одном классе, поскольку они и так ежедневно проводят время вместе. Также ограничения не распространяются на профессиональные занятия спортом и занятия для людей с особыми потребностями.

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены. Разрешены только спортивные соревнования без зрителей, в которых участвуют профессиональные спортсмены в соревновательной системе спортивных союзов, члены и кандидаты во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также игроки первой и высшей лиги командных видов спорта.

Публичные собрания, мероприятия, богослужения, развлечения

С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и другие религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, как в помещениях со стационарными посадочными местами, так и без них. Ограничения не касаются мероприятий, идущих в интернет-трансляции, в которых не участвует никто, кроме выступающих и персонала, необходимого для организации трансляции. Все же и там участники должны придерживаться правила "2+2" и соблюдать требования дезинфекции.

Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.

Вне помещений развлекательные мероприятия и богослужения, публичные собрания и мероприятия, а также посещение музеев и выставок разрешены в группах до 10 человек. При этом необходимо, чтобы группы не контактировали друг с другом. В промежутке с 21:00 до 6:00 мероприятия проводить запрещено.

Сауны, СПА, бассейны и водные центры

До 28 марта, как правило, не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Все же в этих заведениях разрешено передвигаться в помещениях сферы обслуживания, например, в парикмахерских, маникюрных салонах, пользоваться услугами по размещению и посещать заведения общепита, соблюдая правила, установленные распоряжением для заведений такого типа. Также разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.

Предприятия общественного питания

Заведения общепита могут с 3 марта быть открытыми не дольше, чем до 18 часов, после чего разрешено только продавать еду навынос. В силе остается правило 50-процентной заполняемости, которое означает, что в зале обслуживания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади. Кроме того, необходимо соблюдать правило "2+2", то есть передвигаться вдвоем, придерживаясь с другими дистанции минимум в два метра. Ограничение не распространяется на семьи. Также во время передвижения в местах общественного питания необходимо носить маску.

Аэропорты, порты, АЗС

Часы работы и заполняемость не ограничивается на борту воздушного судна, используемого для международных пассажирских перевозок. Ограничение на часы работы не применяется также в зоне безопасности международного аэропорта, в зоне ожидания пассажирского терминала международного порта после прохождения ворот билетного контроля и на паромах. Также ограничение на часы работы не распространяется на заправочные станции, если поставщик услуги гарантирует, что клиенты не будут употреблять еду и напитки на месте.

Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус широко распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока. Целью дополнительных мер является уменьшить контакты между людьми, избежать большого скопления народа и тем самым ограничить распространение вируса.

ERR