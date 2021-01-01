Годовая прибыль Eesti Energia сократилась на 45% до 19 млн евро

Дата публикации: Вчера, 16:09 Просмотрено: 133

Оборот государственной энергетической компании Eesti Energia сократился в прошлом году на 10% до 833,7 млн евро, а чистая прибыль упала почти наполовину до 19,3 млн евро.



Хандо Суттер и Андри Авила. Автор: Eesti Energia

В опубликованном в пятницу сообщении госкомпании отмечается, что ухудшение финансовых результатов было связано с уменьшением спроса на энергию из-за коронавирусных ограничений весной 2020 года, на которое наложился исключительно теплый год с более низким потреблением в зимние месяцы. Кроме того, изобилие гидроэлектроэнергии в Северных странах поддерживало высокий уровень предложения и привело к низким ценам на электроэнергию на бирже Nord Pool.

В результате среднегодовые биржевые цены на электроэнергию существенно снизились по сравнению с прошлым годом на всех внутренних рынках Eesti Energia: в ценовой зоне Эстонии среднегодовая цена составила 33,7 евро за мегаватт-час (-27%), в Латвии и Литве - 34 евро (-26%), в Финляндии - 28 евро (-36,4%), а в Польше - 46,8 евро (-12%).

Таким образом, хотя суммарный объем проданной электроэнергии увеличился на 4% до 7,8 тераватт-часа, выручка и прибыль предприятия сократились. Помимо электроэнергии, Eesti Energia продала 0,9 тераватт-часа тепловой энергии и 5,1 тераватт-часа (461 000 тонн) жидкого топлива.

Общий объем производства различных видов энергии концерном снизился за год на 15% из-за сокращения производства электроэнергии из сланца.

"Несмотря на неблагоприятные условия деятельности, мы смогли увеличить производство возобновляемой энергии и объем продаж энергетического портфеля, предоставить клиентам новые, полезные и удобные энергетические решения и завершить год с прибылью благодаря отличным результатом в области возобновляемой энергии", - прокомментировал финансовые результаты член правления и финансовый директор Eesti Energia Андри Авила.

"Это было серьезным испытанием, потому что каждый десятый сотрудник Eesti Energia в течение года получил положительный результат теста на коронавирус. Тем не менее, мы смогли обеспечить бесперебойную работу жизненно важных услуг и быть надежным партнером для наших клиентов даже в самые трудные времена - мы обеспечиваем свет и тепло в ваших домах", - добавил Авила.

Выработка возобновляемой энергии продолжает расти

В 2020 году производство электроэнергии из возобновляемых источников в Eesti Energia выросло на одну пятую до 1,5 тераватт-часа. Выработка ветрогенераторов увеличилась на 11% до 1,14 тераватт-часа, а производство возобновляемой энергии на теплоэлектростанциях - на 33% до 243 гигаватт-часа. Доля возобновляемой энергии составила 40% в общем объеме произведенной электроэнергии.

В общей сложности концерн произвел 1,9 тераватт-часа возобновляемой электрической и тепловой энергии или 38% общей выработки.

Снижение выбросов парниковых газов

Снижение углеродной интенсивности производства энергии в 2020 году привело к снижению выбросов CO2 в Eesti Energia на 35% - с 5,9 млн тонн в 2019 году до 3,8 млн тонн в 2020 году. По сравнению с 2018 годом "углеродный след" уменьшился в три раза.

Инвестиции

Инвестиции концерна выросли за год на 38% до 188 млн евро. Более половины этой суммы или 95 млн евро составили вложения в улучшение качества электросетей, где доля стойких к атмосферным воздействиям сетей выросла до 70%.

В 2020 году Eesti Energia полностью списала три сланцевых энергоблока с устаревшей технологией на общую сумму 23 млн евро и повысила в результате переоценки стоимость Аувереской электростанции на 36 млн евро.

"Технический срок службы старых сланцевых мощностей подходит к концу. Они редко получают возможность выйти на рынок по причине обусловленной климатической политикой высокой цены на CO2, но они по-прежнему важны для обеспечения управляемого резерва производства электроэнергии", - сказал Авила.

"Аувереская электростанция является наиболее эффективной управляемой производственной мощностью в Эстонии, которая уже сейчас может использовать различные виды топлива. В этом году мы планируем ее модифицировать, чтобы доля сланца в топливной смеси могла составлять всего 20%. Будущее электростанции мы видим, в том числе, в предоставлении системных услуг. Это повысит конкурентоспособность Аувереской электростанции", - пояснил финансовый директор Eesti Energia причины переоценки стоимости электростанции.

По словам Авила, 2020 год был нестабильным и сложным для энергетических рынков, но реструктуризация позволила госкомпании адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам, что и в будущем позволит ей оставаться конкурентоспособным в новых условиях.

ERR