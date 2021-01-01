План вакцинации не может быть выполнен, запас вакцины заканчивается

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В течение этой недели в Эстонии планировали вакцинировать 26 000 человек, но, скорее всего, план не реализуется.



Марис Йессе. Автор: Siim Lõvi /ERR

Министерство социальных дел разочаровано низкими темпами вакцинации, сказала вице-канцлер министерства Марис Йессе в программе "Uudis+".

"Скажу честно, организаторы вакцинации недовольны темпами вакцинации на этой неделе", - сказала Йессе.

По ее словам, причины этого разные, и ими занимаются. Например, связывались с учреждениями здравоохранения, проводящими вакцинацию, и выясняли, что планируют делать с остатками поставок.

Проблемой стали и люди, которых внесли в списки вакцинации, но они не явились. Если бы вакцинация проводилась точно по спискам, можно было бы перейти к вакцинации следующих групп общества.

В течение недели планировали вакцинировать 26 000 человек, но этого, скорее всего, не будет, отметила она. "По состоянию на утро пятницы вакцинировали менее 15 000 человек Так что, к сожалению, не надеемся на 26 000. Сейчас мы готовы к тому, что темп вакцинации будет ниже ожидаемого", - сказала Йессе.

В ближайшие недели планируют обновить государственный план вакцинации, пока вакцинация групп риска и работников первой линии идет по плану, принятому предыдущим правительством.

Йессе не согласилась с критикой, что составлять план вакцинации в Эстонии начали слишком поздно. "Планирование вакцинации началось летом прошлого года. Первым этапом было выделить группы риска, определить, о вакцинах каких производителей ходатайствовать, сколько доз потребуется. Это проходило летом, когда еще не было известно, какие вакцины появятся. Практическую подготовку можно было проводить тогда, когда стали известны характеристики вакцин. Этим занимались с осени", - сказал Йессе.

Юллар Ланно: з апасы вакцины в департаменте на нуле

Глава департамента здоровья Юллар Ланно сказал на пресс-конференции в пятницу, что ситуация с коронавирусом крайне критическая, а запасы вакцины в департаменте на нуле.



Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Автор: Ken Mürk/ERR

«Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле», - сказал Ланно.

По его словам, вакцина AstraZeneca на складе закончилась, вакцины Pfizer осталось около одного процента, а от вакцины Moderna осталось все несколько тысяч доз.

«От департамента здоровья невозможно получить больше того, что поступает через границу. Нет смысла создавать в коммуникации впечатление, что вакцины где-то удерживаются. В департаменте здоровья их точно нет», - отметил он.

По словам Ланно, ситуация крайне критическая. «Сегодня было 1204 позитивных результатов тестов на коронавирус. Печально то, что доля позитивных результатов превышает 18 процентов всех тестов. Это значит, что каждый пятый может быть носителем вируса», - сказал Ланно.

Ланно отметил, что уже сегодня на Сааремаа 1500 случаев коронавируса на 100 000 населения. «Мы наблюдаем также очень быстрый рост в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа. Заставляет задуматься о том, неужели мы ничему не научились за этот год», - сказал он.

«Если взглянуть на больницы, ситуация была в последнее время сравнительно одинаковой, но растет число людей в интенсивной терапии, больницы на пределе. В соответствии с сегодняшним приказом в больничной сети создадут новые места для больных ковидом, в общей сложности 852 койко-мест. В интенсивной терапии добавятся 74 места, то есть всего 926 предназначенных только для пациентов с COVID-19 мест», - пояснил Ланно.

«Сегодня больше нет смысла прятать голову в песок. Все мы устали, но все мы должны осознавать свою ответственность. Сейчас, когда число заражений беспрепятственно растет, у нас больше нет резерва, чтобы продолжать по-прежнему. Мы можем сами делать примерно 90 процентов необходимого для снижения заболеваемости», - сказал он.

«Если взглянуть на условия работы, то дистанционная работа рекомендуется. Департамент здоровья уже работает удаленно. Призываю к этому всех. Нужно отказаться от любых контактов, которые сейчас можно сократить. У нас больше нет резервов для схем и уловок. Нам скорее следует понять, зачем мы так делаем», - сказал Ланно.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что в субботу исполнится ровно год с того дня, когда в Эстонии зафиксировали первый случай Covid-19. «Это был тяжелый год со своими подъемами и спадами», - отметил он.

«Когда мы видим рост числа нуждающихся в госпитализации людей, мы должны думать о том, что эти показатели растут с задержкой. Нынешние показатели отразятся на больничных только в начале марта. Урегулирование кризиса Covid-19 требует ограничения других услуг здравоохранения. Больше просто не осталось свободного ресурса. Если мы хотим, чтобы плановое лечение возобновилось как можно скорее, мы должны приложить серьезные усилия. Мы уже видели, как быстро могут расти показатели», - сказал он.

По словам Кийка, введенные правительством ограничения безусловно субъективны и в них хватает несправедливости, но они введены для снижения передвижения, поскольку помогает любое ограничение передвижения.

Кийк сказал, что в пятницу совет кассы по безработице и правительство обсудили дотации и что обязательно планируется поддержать наиболее пострадавшие от ограничений учреждения. Подробности станут известны на следующей неделе.

ERR/BNS