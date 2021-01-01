Доктор Попов: перегруженность больниц может наступить через две недели

Дата публикации: Вчера, 11:00 Просмотрено: 516

По мнению руководителя Ляэне-Талиннской больницы Аркадия Попова, ограничения, которые правительство планирует ввести с 1 марта, надо было вводить раньше, когда наметилась тенденция роста числа госпитализированных с Covid-19.



Аркадий Попов. Фото: Матс Ыун. Источник: stolitsa.ee

Комментируя последние цифры о числе положительных тестов на коронавирус - 1154 новых случая заражения и 20 умерших - Аркадий Попов сказал, что это еще не кошмар.

"Кошмар наступит недели через две. Сегодня все плохо, а через две недели может быть кошмар, если больницы будут перегружены", - сказал Попов в передаче ETV+ "Интервью недели".

По словам Попова, сейчас все экстренные больные помощь получают. Это касается и больных с Covid-19 и больных, у которых другие экстренные проблемы.

"Если говорить об амбулаторном приеме, то, по моим данным, сейчас он идет практически в полном объеме. Очередь на прием к кардиологу сегодня приходится ждать примерно столько же, как это было и до пандемии", - отметил Попов.

Если же говорить о ситуации с пациентом, который заболел Covid-19 и вызывается скорая помощь, то здесь возможны разные варианты. "Первый вариант - место есть в той больнице, куда пациента привозят. Но у нас в последние 2,5 недели повторно была ситуация, когда приходилось перенаправлять скорые в другие больницы, где есть места".

Отвечая на вопрос, что будет означать для больниц рост нуждающихся в госпитализации, Попов сказал, что опыт и математические выкладки показывают, что в среднем примерно 6-7% заболевших Covid-19 требуют больничного лечения. "Учитывая, нынешнюю тенденцию, если мы будем получать в какой-то момент 1000 новых заболевших в сутки, то для 60-70 человек каждый день будет требоваться госпитализация. Например, вчера за сутки было открыто 77 новых случаев".

С пятницы, 26 февраля, в Ляэне-Талиннской больнице открывается 14 дополнительных коек для больных Covid-19, но, по словам Попова, главная проблема не в местах, а в персонале.

"Надеемся, что на ближайшую перспективу этих 14 коек хватит. К сожалению, вопрос не в койках, места есть, но пациентов должен кто-то лечить. И в этом главная проблема. Мы, например, закрываем завтра отделение урологии, перепрофилируем его в Covid-отделение. Персонал, который там работает, будет лечить пациентов с Covid-19. Там будут работать сестры и помощники сестер, а также часть хирургов. Урологических пациентов распределим между оставшимися хирургическими отделениями. Они будут получать помощь, но если говорить о плановом лечении, то его придется в значительной степени сокращать", - пояснил доктор Попов.

Что касается ограничений, то, по словам Попова, все упирается в то, какая ситуация в данный момент. "Весной это был общемировой процесс, когда ограничения катились по миру и захватывали все больше стран. И я бы даже сказал, что страны начинали соревноваться, кто больше закроет. Осенью мы видели, что возникают очаги и нам удается их контролировать, Самое важное – это способность эпидемиологов Департамента здоровья четко отслеживать контакты и изоляцию заболевших. Сегодня эта возможность эпидемиологов бороться с этой ситуацией по телефону себя исчерпала".

По мнению Попова, это случилось из-за того, что более серьезные ограничения которые должны вступить с 1 марта, можно было бы ввести раньше.

"Если бы я бы решал, я бы наверное предложил их ввести раньше, когда мы увидели тенденцию к росту находящихся на больничном лечении людей. Когда цифра уже подходила к 400. Я думаю, это был бы правильный момент. Мы сумели бы сохранить большое число жизней".

BNS