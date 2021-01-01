Правительство предложит кассе по безработице ввести компенсацию зарплат

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Министр государственного управления Яак Ааб сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство предложит совету кассы по безработице рассмотреть применявшийся и прошлой весной вариант компенсации зарплат в секторах, на которых негативно отразятся новые ограничения.



Иллюстративное изоображение. Источник: tootukassa.ee Иллюстративное изоображение. Источник: tootukassa.ee

«Мы договорились, что предложим совету кассы по безработице все же рассмотреть в определенной форме вариант компенсации зарплат в секторах, которые очень сильно пострадали от этих ограничений, или пострадают от них», - сказал Ааб.

По словам министра, при формировании мер поддержки учитывается весь предстоящий период ограничений — то есть, эффект и от действующих с этой недели, и от согласованных в четверг дополнительных ограничений.

Кроме того, по словам Ааба, рассматривается вариант дополнительных дотаций в сфере образования, образования по интересам и культуры. «Но там очень много деталей, нам предстоит очень серьезное обсуждение», - добавил министр.

«В том, что касается всех тех ограничений, которые мы введем, мы, разумеется, хотим найти способ избежать обширного роста безработицы», - отметил министр здоровья и труда Танель Кийк, добавив, что, хотя рост безработицы оказался медленнее прогнозов, число безработных по-прежнему растет.

«Все новые ограничения безусловно означают дополнительные проблемы для предприятий, экономики, общества», - при знал министр. По словам Кийка, совет кассы по безработицы соберется на обсуждение в пятницу.

«Главный принцип — для тех секторов, которые полностью закроются в результате этих ограничений, нужно создать меру поддержки. Успешно работают дотация для рынка труда и дотация для рынка труда, связанная конкретными условиями», - добавила премьер-министр Кая Каллас.

BNS