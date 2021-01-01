Правительство ввело новые ограничения до конца марта

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Правительство решило продлить действующие ограничения до конца марта, кроме того, места общепита будут закрываться в 18 часов, закрываются кинотеатры и театры, а торговые центры сами должны будут ввести дополнительные ограничения.



Иллюстративное фото. Автор: Priit Mürk/ERR Иллюстративное фото.

Премьер-министр Кая Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что распространение коронавируса остается крайне высоким. «Мы должны разорвать цепочки заражений», - сказала Каллас. «Поэтому мы вынуждены ввести новые ограничения», - сказала премьер-министр и добавила, что введение новых ограничений неизбежно.

По словам Каллас, правительство по предложению научного совета решило до конца марта продлить касающиеся школ ограничения. Это значит, что для классов с 1 по 4 продолжится контактное обучение, а старшие классы останутся на дистанционном обучении.

Занятия спортом в помещении разрешено только в форме индивидуальных тренировок. На открытом воздухе сохранятся прежние ограничения.

По словам Каллас, правительство прекращает проведение мероприятие в помещении. Это значит, что до конца марта закрываются кинотеатры, театры, спа, сауны, водные центры и бассейны, запрещено проводить конференции. Мероприятия на открытом воздухе разрешено проводить в группах до 10 человек.

Места общепита должны закрываться в 18 часов, действует правило 2+2 и требование 50-процентной заполняемости. По-прежнему разрешена продажа еды на вынос.

По словам Каллас, торговые центры представили правительству свои предложения по самоконтролю. Центры пообещали отключить wifi, нанять дополнительных охранников, убрать сидения и прекратить дегустации.

BNS