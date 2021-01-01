Правительство повысит пособия военнослужащих-срочников

Наиболее существенно - с 300 евро до 900 евро в месяц - вырастет пособие на ребенка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Размер пособия, выплачиваемого рядовым и матросам, вырастет со 100 до 115 евро в месяц.

Капралы и старшие матросы будут получать 140 евро в месяц вместо нынешних 125 евро

Начиная с девятого месяца нахождения на срочной службе солдатам, матросам, капралам и старшим матросам будет выплачиваться повышенное пособие в размере 170 евро (сейчас 150 евро).

Вырастут и пособия, выплачиваемые младшим сержантам (со 175 до 200 евро в месяц) и сержантам (с 200 до 230 евро).

"Последний раз пособия призывникам увеличивались в 2015 году. Отныне мы будем пересматривать их каждые три года", - сказал министр обороны Калле Лаанет.

ERR